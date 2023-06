VIDEO: salvaje ataque de ballenas Orcas que buscaban voltear un barco

Para algunos el mar es uno de los lugares más tranquilos y relajantes del mundo, pero realmente es como cualquier otro ecosistema, lleno de depredadores y peligros que pueden acabar con la vida de alguien que no tenga experiencia en navegar.

Un marinero, identificado como Luis Eduardo Alves Lima, vivió uno de los momentos más aterradores de su vida cuando surcaba los mares con rumbo a Ibiza, pues tuvo que enfrentarse a un grupo de orcas que intentaron hundir su barco buscando comida.

En un principio Lima pensó que la naturaleza le estaba dando un regalo, pues no todas las personas tienen la oportunidad de navegar en un barco y presenciar estas especias en todo su esplendor y de manera salvaje, pero paso de la alegría al llanto cuando estos animales comenzaron a golpear su barco provocándole fuertes daños.

En diálogos con el medio 9News Luis dijo: “No me di cuenta de que estaba siendo atacado hasta que después de unos minutos vi una orca que estaba rompiendo el timón y me di cuenta de que era más grave y que no eran tan amigables como los delfines”.

Al parecer se trató de algo más que un ataque, pues por lo que pudo analizar la víctima en el video que grabo del suceso, se trató de una especie de enseñanza de la orca madre a su cría: “Puedes ver en uno de mis videos cómo la matriarca se acerca y ataca el timón con su cría a su lado, luego retrocede y la cría se acerca para intentarlo. Definitivamente, hubo algún tipo de educación o enseñanza ocurriendo”.

Aunque no suele ser común este tipo de ataques, si suelen presentarse sobre todo con estas especies, que suelen ser las más agresivas, conocidas por alimentarse de leones marinos y de ser muy inteligentes a la hora de cazar.

