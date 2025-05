Carolina Gómez sin pelos en la lengua destapa quién es su novio, ¿es reconocido?

Carolina Gómez atraviesa una de las etapas más plenas de su vida. En entrevista con SEMANA, la actriz colombiana reveló abiertamente que se encuentra enamorada y en una relación que ha significado un cambio positivo en su día a día.

“Estoy muy contenta, estoy en una relación muy bonita, una relación muy adulta, preciosa, que me da paz, me da tranquilidad, que me aporta”, expresó con emoción.

El regreso de Gómez a la pantalla chica se dio con el estreno de la segunda temporada de La Venganza de Analía, producción del Canal Caracol. Pero no solo ha retomado su carrera con fuerza; su vida personal también ha tomado un rumbo estable y sereno.

La actriz describió con detalle la dinámica que vive con su actual pareja: “Tengo un coequipero y un hombre amoroso, bondadoso, generoso, talentoso, inteligente, comprensivo, divertido a mi lado. Hemos conformado un clan y una tribu súper bonita entre los tuyos, los míos y los nuestros”.

Aunque Gómez es reservada con su intimidad, en esta ocasión no tuvo reparos en compartir el nombre del hombre que le ha devuelto la calma y la alegría: Alejandro García, productor. No obstante, subrayó su intención de resguardar ciertos aspectos de su vida.

“Yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido. No tengo nada que esconder”, puntualizó, dejando claro que, aunque el amor se celebre, también puede protegerse.

Carolina Gómez, actriz colombiana Foto: Instagram de Carolina Gómez

Publicidad

¿Carolina Gómez y Paola Turbay se odian?

En paralelo a esta revelación personal, Carolina Gómez también participó recientemente en una conversación junto a Paola Turbay y el actor Marlon Moreno en El Klub de La Kalle. Allí, aprovecharon para derribar una narrativa que ha perseguido a Gómez y Turbay desde hace años: el supuesto “duelo de reinas”.

Publicidad

Ambas figuras, recordadas por sus reinados de belleza —Turbay como Señorita Colombia 1991 y Gómez en 1993— y sus exitosas carreras en televisión, desmintieron cualquier enfrentamiento. “Eso es un cuento que se inventaron de mercadeo”, afirmó Gómez, señalando que la competencia fue una invención mediática cuando coincidieron en pantalla con diferentes proyectos.

Turbay fue enfática al destacar que se trata de una construcción basada en estereotipos: “Siempre nos preguntan cómo nos llevamos, como si tuviera que haber una razón para llevarnos mal. Es un tema de competitividad entre mujeres que también ven los hombres, a quienes parece divertirles vernos en conflicto”.

Por su parte, Marlon Moreno, quien ha trabajado con ambas, elogió su talento y camaradería: “Son tremendas actrices, disciplinadas, divertidas. ¡La pasamos increíble juntos!”.

Gómez no dejó pasar la oportunidad para subrayar la importancia de la sororidad: “Nos han enseñado a competir, como si no hubiera espacio para todas. Pero cuando trabajamos en equipo, cuando nos apoyamos, potenciamos nuestras cualidades”.

Ambas coincidieron en que, aunque han audicionado para los mismos papeles, eso no implica enemistad alguna. “Eso no significa rivalidad personal”, sentenció Gómez. Turbay añadió con ironía: “Es curioso que estas preguntas no se las hagan a los hombres”.

Más allá de la pantalla y los escenarios, Carolina Gómez demuestra que está viviendo desde un lugar de autenticidad y equilibrio. Entre el amor, la familia y la sororidad, su mensaje es claro: no hay espacio para las narrativas impuestas, sino para las conexiones reales, las emociones sinceras y la construcción conjunta.

Publicidad

La actriz no solo está de regreso en la televisión, sino también en un momento vital donde el amor y la verdad ocupan un lugar central. Como ella misma lo resumió: “Estoy enamorada, y estoy feliz. Mi corazón está bien”.

Mira también: Carolina Gómez y Paola Turbay revelan si hay enemistad entre ellas