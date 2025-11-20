Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Grammy: "He estado muy cansado"

Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Grammy: "He estado muy cansado"

El cantante mexicano Christian Nodal rompió el silencio y reveló la verdad sobre la controversia que encendió las redes sociales tras su triunfo en los Latin Grammy. Esta es su explicación.

Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Grammy
Christian Nodal, artista mexicano
Nodal habla sobre acerca de sus palabras tras ganar premio en Latin Grammy
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

Christian Nodal se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi el pasado 13 de noviembre, pero su discurso de agradecimiento generó una ola de críticas en redes sociales.

El motivo fue debido a que el cantante de regional mexicano agradeció a su "familia" y a su equipo, pero no mencionó de forma directa a su esposa, Ángela Aguilar. La omisión fue señalada por los fans, quienes recordaron que en premiaciones anteriores sí había nombrado directamente a sus exparejas, como Belinda y Cazzu.

Lee también: Hijo de Giovanny Ayala y el cambio estético que sería clave en su búsqueda tras secuestro

Finalmente, Nodal rompió el silencio para explicar la situación, expresando que la brevedad de su mensaje se debió a su agotadora agenda de trabajo.

El artista sonorense se refirió a la polémica a su salida de una audiencia legal, donde fue cuestionado por la prensa sobre la ausencia del nombre de Ángela en el escenario. Nodal aseguró que la omisión del nombramiento no fue intencional, sino producto del desgaste físico y la improvisación.

"No sé si han visto mi agenda, pero he estado muy cansado. De hecho, esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches seguidas. Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que salió en el momento", explicó Nodal. El cantante señaló que el contexto de falta de descanso limitó sus palabras para preparar un mensaje detallado, lo que lo llevó a recurrir a términos generales.

Te puede gustar: Giovanny Ayala rompe el silencio sobre el secuestro de su hijo con desgarradora petición

Christian Nodal no mencionó a su esposa Ángela Aguilar al ganar premio en los Latin Grammy

Nodal enfatizó que la ausencia de un nombre específico no significa falta de reconocimiento, sino que la incluyó en una palabra mayor.

"Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, me dedicaron su tiempo, me aguantaron en el estudio. Uno de ellos es mi esposa, y para mí fue muy fácil decir familia", finalizó el artista.

Con estas declaraciones, Nodal busca aclarar que su esposa, hija y seres queridos están incluidos bajo ese concepto, desestimando las especulaciones de que su silencio en el escenario fuera a propósito o un olvido, a pesar de que la comparación con agradecimientos a exparejas anteriores sigue alimentando el debate en las plataformas digitales.

Mira también: Jessi Uribe rompe en llanto, acepta La Culpa y da su versión: “Hubo alguien y no pude detenerme”

