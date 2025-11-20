Elianis Garrido revela si la fueron o renunció a su trabajo como locutora

La reconocida actriz y empresaria Elianis Garrido, estuvo en los micrófonos de El Klub de La Kalle donde compartió detalles inéditos sobre su trayectoria profesional, incluyendo su etapa en la radio y cómo una experiencia amarga, fue la necesaria para comenzar a realizar su propio negocio.

Elianis Garrido recordó sus inicios en la radio, destacando que sus primeros pasos no fueron en Bogotá, sino en Barranquilla, donde comenzó a los 19 años antes de entrar a la televisión. "Los pinitos míos no fueron allí. Yo empecé haciendo radio a los 19 años en Barranquilla," aclaró qué pasó como locutora fue con La Mega, Rumba Estéreo y un programa universitario llamado Jurisprudencia al día.

Puedes leer: Elianis Garrido habla del complejo estado de salud que enfrenta: "No me quiero morir"



Pese a tener estabilidad laboral, la artista confesó que ya estaba comenzando a mirar otro sueño personal. No obstante, explicó que emprender en Colombia es difícil, y aún más complicado es "sostenerse" y dar el "salto cuántico" al dejar la estabilidad laboral. Sin embargo, explicó que hubo un momento en su vida donde la terminaron echando de su trabajo.



¿A Elianis Garrido la echaron o renunció?

Elianis afirmó que a veces uno necesita "empujones" para arriesgarse por los sueños; comentó que hace aproximadamente dos años, en una época que denominó de “crisis”, la situación en la empresa se volvió insostenible, y la noticia fue entregada con afecto al punto que recordó que le dijeron: "holi, te queremos mucho. Pero para enero la vaina se pone difícil” le explicaron.

Para ese momento, la artista de barranquilla ya estaba "buscando local" para su centro de baile. Al recibir la noticia, interpretó el momento como una señal divina: "Bueno señor si este es el momento en que tú sientes que yo debo parar y arriesgarme por lo mío, pues voy para adelante," pensó.

Puedes leer: Con baile Elianis Garrido rinde tributo a Shakira en la estatua del Malecón del Río

Publicidad

Tanto es así que recordó sus palabras a la junta directiva de este momento: "No muchachos, han sido 5 años de mucho amor, aprendí mucho, los quiero, pero si no pueden seguir teniendo, yo me voy. Seguimos siendo amigos y cuando vuelvan a necesitarme si se puede y estoy disponible llámenme forever," relató.

Elianis Garrido se marchó para dedicarse de lleno a su negocio, Dance World, un centro de actividad física musicalizada que ofrece clases de rumba, zumba, reggaetón, champeta, entre otros. Este salto de fe, aunque difícil, ha sido exitoso: "Me ha ido muy bien, gloria a Dios. Estoy en un momento muy bonito de expansión", afirmó.

Publicidad

Mira también: Elianis Garrido, ¿se fue o la fueron de su trabajo como locutora?