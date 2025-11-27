Adiós a reconocido conjunto gomelo de Bogotá por decisión de TransMilenio

Los últimos cambios que viene presentando TransMilenio para su implementación por la avenida 68 confirmaron que uno de los conjuntos residenciales más residenciales de Bogotá serán removidos, esto como parte de una estrategía de revitalización de toda la zona de Metrópolis.

Dichos conjuntos fueron construidos en los años 80 en varios terrenos ubicados en la avenida 68 entre las calles 68 y 80, en el occidente de Bogotá. Por lo cual, la Alcaldía de Bogotá compartió un video sobre cómo será la transformación de estos edificios y que se construirá en esta zona.

A lo largo de la pieza audiovisual muestra que una vez se tumben estos edificios, se construirán torres de 25 a 29 pisos, más de 2400 viviendas, además se incluirá varios locales comerciales de primer nivel y nuevos espacios comunes y zonas públicas. Sumado a un proyecto que contará con otras construcciones cerca de este punto.



Una vez se compartió este video en TransMilenio, las personas en redes sociales se refirieron a esta construcción, donde en su gran mayoría rechaza este proyecto, mencionando que este proyecto cambiará casas de más de 100 metros cuadrados, para poner otras más pequeñas.

🏗️🏙️ Metrópolis se transforma con TransMilenio.



El proyecto Metrópolis, en la Avenida 68, renovará un conjunto antiguo y lo convertirá en un desarrollo moderno, conectado a la nueva troncal 🤩



— TransMilenio (@TransMilenio) November 20, 2025

“Es una lástima que quieran modificar estos apartamentos que son emblemáticos en la ciudad. “, “Me uno a las voces del NO!! Esos edificios se van a ver horribles siendo tan altos en una zona que no necesita edificios altos”, “Y los residentes ¿dónde los desplazaron?”, son los comentarios que se leen por esto.



¿Qué otro proyecto tiene en mente TransMilenio?

La demolición de los edificios de la zona de Metropolis, no es el único cambio que hay planeado por las autoridades locales. Se conoció que desde Planeación Distrital, la secretaria Úrsula Ablanque explicó que estos proyectos generarán captura de valor, permitirán construir más y mejor espacio público.

Sumado a esto, se conoció que otro proyecto en mente se desarrollará en predios de TransMilenio junto a la estación intermedia de la Avenida Primero de Mayo, en San Cristóbal.

En el lote norte hay 1.466 m2 habilitados, 9.600 m2 construibles y esto se traduce en un potencial para 130 viviendas y 2400 m2 de espacio público.

Mientras que en la zona sur, hay 2.061 m2 habilitados, hasta 16.000 m2 construibles, un potencial para 260 viviendas. Todo dentro del marco del Proyectos de Renovación Urbana y Movilidad Sostenible (PRUMS)