Nequi hace prestamos de hasta 10 millones; paso a paso para solicitarlo

En el panorama financiero colombiano, Nequi es una de las entidades más utilizadas, transformando la manera en que millones de personas gestionan su dinero y acceden a servicios bancarios.

Desde transferencias rápidas hasta el pago de facturas y suscripciones, la aplicación ha fortalecido su portafolio con el tiempo, y ahora, sus opciones de crédito y herramientas para negocios están al alcance de todos.

¿Cuáles son los créditos que ofrece Nequi?

Nequi ofrece dos modalidades principales de crédito para sus usuarios, gestionadas completamente en línea, sin necesidad de trámites engorrosos ni visitas a oficinas físicas. Estos préstamos buscan brindar ese "dinero extra" que muchos necesitan para diversas metas.

El crédito de libre inversión o "préstamo propulsor": Esta opción es ideal para quienes buscan montos más significativos para cualquier propósito, desde proyectos personales hasta educación o emprendimientos. Montos flexibles: Permite solicitar desde $100.000 hasta $25.000.000, adaptándose al perfil e historial crediticio del solicitante.

Permite solicitar desde $100.000 hasta $25.000.000, adaptándose al perfil e historial crediticio del solicitante. Plazos convenientes: Los usuarios pueden elegir pagar en plazos que van desde uno hasta sesenta meses (cinco años). Es importante destacar que el valor de las cuotas y el porcentaje de interés se ajustan al plazo elegido, aunque se permiten abonos a capital para reducir el tiempo total de la deuda.

Los usuarios pueden elegir pagar en plazos que van desde uno hasta sesenta meses (cinco años). Es importante destacar que el valor de las cuotas y el porcentaje de interés se ajustan al plazo elegido, aunque se permiten abonos a capital para reducir el tiempo total de la deuda. Tasas y costos: La tasa de interés mensual para este crédito oscila entre 1.79% y 1.87%, lo que equivale a tasas efectivas anuales entre 23.69% y 24.91%. Una fuente adicional menciona una tasa fija de 1.88% efectivo mensual. Este producto incluye un seguro de vida obligatorio con un costo de $1.450 por cada millón desembolsado. Además, se aplica una comisión de garantía, que puede variar entre 0% y 17.8% del valor del préstamo, gestionada a través del Fondo de Garantía de Antioquia (FGA). El desembolso, en caso de aprobación, se realiza de inmediato directamente en la cuenta Nequi del usuario. El crédito de consumo de bajo monto o "préstamo salvavidas": Dirigido a usuarios que necesitan financiación por valores inferiores, este préstamo es una alternativa rápida para cubrir necesidades inmediatas. Montos específicos: Se enfoca en valores inferiores a $5.278.000.

Se enfoca en valores inferiores a $5.278.000. Plazos y tasas : Ofrece plazos de pago de uno a sesenta meses y una tasa de interés mensual que puede llegar hasta el 3.78%, equivalente a una tasa efectiva anual de aproximadamente 56.15%.

: Ofrece plazos de pago de uno a sesenta meses y una tasa de interés mensual que puede llegar hasta el 3.78%, equivalente a una tasa efectiva anual de aproximadamente 56.15%. Seguro: Incluye un seguro con un costo de $2.000 por cada millón desembolsado. La aprobación de este crédito depende de un análisis del comportamiento financiero del usuario dentro de la aplicación.

Es fundamental entender los costos adicionales asociados a los créditos de Nequi. La plataforma cobra dos elementos clave:

Fianza: No es un cobro arbitrario, sino una comisión a una entidad externa (FGA) que actúa como garante del crédito, reduciendo el riesgo de impago. Se aplica si el perfil del usuario no cumple ciertos criterios de solvencia, permitiendo el acceso a crédito a personas sin historial o garantías tradicionales. Se paga una única vez al momento del desembolso y representa un porcentaje del préstamo.

No es un cobro arbitrario, sino una comisión a una entidad externa (FGA) que actúa como garante del crédito, reduciendo el riesgo de impago. Se aplica si el perfil del usuario no cumple ciertos criterios de solvencia, permitiendo el acceso a crédito a personas sin historial o garantías tradicionales. Se paga una única vez al momento del desembolso y representa un porcentaje del préstamo. Seguro: A diferencia de la fianza, el seguro cumple una función de protección financiera para el deudor y la entidad. Cubre eventos como fallecimiento o incapacidad permanente, asegurando que el saldo pendiente del crédito sea asumido y no recaiga sobre familiares. El costo es de $1.450 por cada millón desembolsado para el crédito de libre inversión y $2.000 por cada millón para el de bajo monto, y se incluye en el valor total del préstamo al momento del desembolso.

¿Cómo simular cuotas de pagos d los prestamos de Nequi?

Para facilitar la planificación, Nequi ofrece herramientas digitales que permiten a los usuarios simular las cuotas y evaluar su capacidad de pago. Por ejemplo, para un crédito de $10.000.000 con una tasa efectiva mensual de 1.87% (24.91% E.A.):

A 12 meses: La cuota mensual aproximada sería de $1.067.092, con un valor total a pagar de $12.805.106.

A 24 meses: La cuota mensual se reduce a $600.351, sumando un total de $14.408.420.

A 36 meses: La cuota aproximada sería de $447.303, con un total a pagar de $16.102.890.

A 48 meses: La cuota mensual rondaría los $372.631, ascendiendo el total a $17.886.309.

A 60 meses: La cuota más baja, $329.262, resultaría en un valor total a pagar de $19.755.691.

Otro ejemplo de simulación indica que un préstamo de $2.800.000 a 10 meses tendría una cuota mensual de $352.422, con intereses de $333.019 y otros $58.000.

Requisitos y proceso de solicitud para prestamos de Nequi

Acceder a un crédito Nequi es un proceso digital y directo. Los requisitos generales incluyen:

Tener una cuenta activa en Nequi, preferiblemente con al menos 3 meses de antigüedad.

Ser mayor de edad y contar con cédula de ciudadanía vigente.

No tener reportes negativos en centrales de riesgo y mantener un historial crediticio positivo.

Demostrar capacidad de pago mediante el comportamiento financiero en la aplicación y contar con ingresos constantes.

