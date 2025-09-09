¡Atención! Nequi está regalando dinero en septiembre; así puedes participar

Publicidad
Nequi, una de las aplicaciones financieras digitales más usadas en Colombia, continúa innovando para ofrecer beneficios a sus clientes y atraer nuevos usuarios.
Esta plataforma, reconocida por su facilidad para hacer transferencias, pagos y manejar dinero sin costos ocultos, anunció una nueva campaña que estará vigente del 5 de septiembre al 2 de octubre de 2025.
La estrategia, llamada “Pasa la voz y gana lucas”, busca recompensar a quienes inviten a amigos, familiares o conocidos a realizar su primera operación en Nequi con PayPal o Payoneer. De esta manera, la compañía incentiva el uso de servicios internacionales dentro de su ecosistema.
En total, la campaña entregará más de 9.000 recompensas. Los premios se abonarán directamente en la cuenta Nequi y aparecerán con el mensaje “Ganaste por referir”. Estos se harán efectivos dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la campaña.
Con esta iniciativa, Nequi reafirma su compromiso de ofrecer experiencias financieras simples, rápidas y seguras, al tiempo que premia la fidelidad de sus usuarios.
Además, fomenta el uso de soluciones digitales que facilitan la conexión con plataformas internacionales, consolidándose como una de las apps más confiables del país.