¡Atención! Nequi está regalando dinero en septiembre; así puedes participar

Nequi, una de las aplicaciones financieras digitales más usadas en Colombia, continúa innovando para ofrecer beneficios a sus clientes y atraer nuevos usuarios.

Esta plataforma, reconocida por su facilidad para hacer transferencias, pagos y manejar dinero sin costos ocultos, anunció una nueva campaña que estará vigente del 5 de septiembre al 2 de octubre de 2025.



La estrategia, llamada “Pasa la voz y gana lucas”, busca recompensar a quienes inviten a amigos, familiares o conocidos a realizar su primera operación en Nequi con PayPal o Payoneer. De esta manera, la compañía incentiva el uso de servicios internacionales dentro de su ecosistema.



¿Paso a paso para ganar dinero en Nequi?

Ingresa a la app Nequi y revisa la sección de notificaciones. Allí encontrarás tu código único de referido. Compártelo con personas que nunca hayan hecho una remesa o transferencia a través de PayPal o Payoneer. El invitado debe realizar su primera operación, enviando dinero o recibiendo una remesa por cualquiera de estas plataformas. Antes de finalizar la transacción, debe ingresar el código de referido en el espacio indicado del formulario.

Nequi presta hasta $25 millones

¿Cuánto dinero pueden ganar con Nequi?

$15.000 pesos por cada referido que reciba su primera remesa en Nequi (hasta 5.500 premios disponibles).

en Nequi (hasta 5.500 premios disponibles). $10.000 pesos por cada amigo que envíe dinero desde PayPal o Payoneer por primera vez (hasta 4.000 premios disponibles).

En total, la campaña entregará más de 9.000 recompensas. Los premios se abonarán directamente en la cuenta Nequi y aparecerán con el mensaje “Ganaste por referir”. Estos se harán efectivos dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la campaña.

Puedes invitar a varias personas y acumular ganancias.

y acumular ganancias. Las recompensas se asignan semanalmente y ganan los primeros que cumplan con los requisitos cada semana.

y ganan los primeros que cumplan con los requisitos cada semana. Los códigos son personales y únicos, así que no olvides compartir el tuyo.

Con esta iniciativa, Nequi reafirma su compromiso de ofrecer experiencias financieras simples, rápidas y seguras, al tiempo que premia la fidelidad de sus usuarios.

Además, fomenta el uso de soluciones digitales que facilitan la conexión con plataformas internacionales, consolidándose como una de las apps más confiables del país.