Crédito de bajo monto en Nequi: cómo pedirlo, requisitos y paso a paso

Una de las aplicaciones que más usada es Nequi, debido a las grandes facilidades que esta puede brindar a los usuarios y también su rentabilidad en el exterior, esto como herramienta para enviar y recibir dinero, además de poder pagar facturas de servicios públicos, recargar o adquirir planes de celulares, hacer diferentes compras y más.

De hecho, se conoció que esta entidad cuenta actualmente con más de 25 millones de usuarios en el país y en el exterior y buscan resolver sus necesidades inmediatas. Por lo cual, se conoció que una nueva herramienta que pueden solicitar préstamos desde la aplicación.

El crédito de consumo de bajo monto es una modalidad de préstamo que tiene Nequi para que sus usuarios destinen el dinero en lo que ellos requieran. Su desembolso se hace en cuestión de minutos y se transfiere totalmente digital a la cuenta del solicitante. Es una alternativa para comenzar a construir un historial crediticio si no se tiene o reforzarlo.

¿Cómo sacar un crédito de bajo monto con Nequi?

Los usuarios de la aplicación de Nequi, pueden solicitar entre $100.000 hasta $5.278.000 pesos, dependiendo del perfil del solicitante y cómo son sus movimientos con la aplicación. De igual forma comenta que los plazo de pagos se puede seleccionar de 1 a máximo 60 meses, esto según el perfil que tenga la persona. Si deseas hacer un préstamo hay que realizar el siguiente procedimiento:

Iniciar sesión en la aplicación móvil de Nequi.

Seleccione ‘Finanzas‘ y después el botón de ‘Crédito’.

Elija el monto de dinero que necesita y el tiempo en que pagar su préstamo.

Revise y acepte las condiciones.

Tómate una foto para validar tu identidad.



De igual forma, se conoció que Nequi tiene un simulador virtual que puede ayudar a conocer las cuentas, el tiempo y el monto mensual que tendría que pagar la persona; sumado a esto se supo que la tasa de interés fija que maneja la aplicación es de 1.79% y el 3.78%

Finalmente, la aplicación si advierte que es importante que los solicitantes de este crédito deben realizar los pagos cumplidos, esto debido a que la tasa de mora que hay se encuentra fijada con el 3.78%