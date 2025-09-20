Detectan nueva estafa con aplicación que suplanta Nequi; tiene hasta comprobantes de pago

Nequi se convirtió en una de las plataformas o billeteras virtuales más populares en el país, debido que desde su creación facilita los procesos de transferencia, compra y otro tipo de transacciones, los cuales antes eran complicados de realizar. Además de ahorrar tiempo con relación a los desplazamientos.

Sin embargo, el auge de este tipo de aplicaciones convirtió a las personas en un flanco fácil para los estafadores, quienes ya están comenzando a buscar alternativas para hurtar todo el dinero de esta billetera virtual.

Puedes leer: Nequi hace prestamos de hasta 10 millones; paso a paso para solicitarlo



Últimamente se ha conocido el uso de una aplicación fraudulenta que estaría hurtando el dinero a muchas personas. Se trata de una plataforma que suplanta a Nequi, debido a que tiene la misma interfaz, los mismos colores y botones. Hecho que genera mucha confusión por parte de los comerciales.

¿Cuál es esta aplicación que puede suplantar a Nequi?

La plataforma que estaría suplantando a Nequi, se llamaría NequiDz V2, aplicación que circula en tiendas no oficiales, grupos de redes sociales y canales clandestinos de mensajería, donde se promociona como una herramienta para hacer comprobantes de pago personalizados.

Puedes leer: Nequi está regalando dinero en septiembre; así puedes participar y ganar

Publicidad

El usuario ingresa datos como el nombre del destinatario, el monto, la fecha y la hora, además del número de celular. Esta genera el pantallazo, que incluso genera un código QR que aparenta funcionar. Pero, al momento de la verdad, no se vincula con ninguna transferencia.

Por lo cual, el uso de esta app fraudulenta se volvió popular debido a que en muchos comercios informales los vendedores no siempre tienen acceso a la verificación de los pagos. Sumado a esto, la herramienta usa factores importantes para hacer creer que sí se movió el dinero, como es el caso de logos, diseño similar y el uso de un código QR.

Publicidad

Finalmente, algunos delincuentes terminan de completar el engaño a sus víctimas al mandar un SMS al celular de destino simulando una notificación de Nequi, por lo que el comerciante se confía y no verifica el ingreso del dinero.

Ante esta situación, la misma Nequí reveló la forma cómo verificar un comprobante de pago, sin la necesidad de tener que ingresar en la misma aplicación, solamente con los datos de la persona que envía el dinero.