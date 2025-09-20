Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
MUERE GANADOR DE GRAMMY
DÍA DE AMOR Y AMISTAD
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Detectan nueva estafa con aplicación que suplanta Nequi; tiene hasta comprobantes de pago

Detectan nueva estafa con aplicación que suplanta Nequi; tiene hasta comprobantes de pago

Si usted es un comerciante o recibe pagos por Nequi, puede ser víctima de una estafa por unos falsos comprobantes por una aplicación similar a la billetera virtual.

Detectan nueva estafa con aplicación que suplanta Nequi; hay hasta comprobantes de pago
Alguien usando Nequi, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imagen realizada con ImageFX y tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de sept, 2025