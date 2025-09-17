Cómo identificar si un comprobante de Nequi es falso; paso a paso para evitar estafas

Una de las aplicaciones más usadas por los colombianos es Nequi, en especial para los movimientos económicos de las personas. Al punto que tiene más de 25 millones de usuarios por todo el país, sin contar a los que se encuentran por fuera del país que utilizan la app.

En los últimos años crecieron los casos de robos y estafas por medio de Nequi, en especial por los comprobantes de pagos falsos. Con el fin de convencer a las víctimas y quitarles su dinero. Por lo cual, diferentes clientes como comerciales y hasta la misma entidad recurrieron a medidas para evitar esto.

Puedes leer: Denuncian rápida estafa con Nequi; un truco en dos pasos dejó sin ahorros a estudiante



Por lo cual, Nequi explicó que tiene una herramienta de verificación en la que busca comprobar si un comprobante es auténtico o no. Todo esto se trata de un mecanismo sencillo, donde el usuario podrá revisar en menos de 30 segundos la legitimidad del acuerdo de pago.

¿Cómo revisar si un comprobante de Nequi es falso o no?

Dicha acción no requiere iniciar y mucho menos ingresar datos personales. Por lo cual, solo se necesita tener el comprobante que necesita revisar y tener la cámara para realizar el proceso. Para esto debe seguir el paso a paso en Nequi:

Puedes leer: Estos son los montos que podrás retirar de cajeros Bancolombia en septiembre

Publicidad

Abra la aplicación de Nequi en su celular. No es necesario iniciar sesión.

Pulse en el botón con el signo de pesos ($) que está en la parte inferior derecha.

Seleccione la opción ‘Comprobar un pago’.

Escanee el código QR del comprobante que quiere verificar.

La aplicación le indicará si el pago a su cuenta es real o si es falso.



La entidad destacó que esta herramienta está disponible para cualquier persona, incluso para quienes no tienen cuenta registrada en Nequi. “Y lo mejor es que no necesitas tener una cuenta en Nequi o ser el titular para verificar un pago. Los invito a que usen esta función y así se cuiden de comprobantes falsos”, resaltó la compañía.

Publicidad

De igual forma, Nequi recalcó que el objetivo que hay con esta identificación es para que cualquier miembro del personal de algún establecimiento pueda realizar esta validación en tiempo real, con el fin de reducir la vulnerabilidad frente a los delincuentes que aprovechan esto para cometer fraudes.

Finalmente, en sus redes sociales la empresa le recordó a los usuarios que las transferencias realizadas por medio de la aplicación llegan en cuestión de segundos y no requieren aprobaciones adicionales.

Mira también: ¿Usas frecuentemente la aplicación de Nequi? La Dian podría apretarte y ponerte a declarar renta