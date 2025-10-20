Nequi y Bancolombia presentan fallas en transferencias y pagos por caída de Amazon

El ecosistema financiero digital en Colombia experimentó una jornada de fuertes turbulencias este lunes 20 de octubre de 2025, a raíz de una interrupción tecnológica de alcance global.

Entidades de gran peso, incluyendo Bancolombia y su filial Nequi, confirmaron que las fallas en sus servicios en línea y aplicaciones se deben a un impacto "colateral" ocasionado por los problemas digitales reportados por Amazon Web Services (AWS).

La crisis se extendió más allá del Grupo Bancolombia. El Banco Davivienda anunció que también se vio afectado por esta interrupción global atribuida a los inconvenientes en AWS.



De igual manera, usuarios reportaron dificultades en plataformas como Daviplata, Colpatria y Banco Caja Social, sugiriendo que las fallas podrían estar ampliamente relacionadas con la caída de los servicios de Amazon.

¿Por qué se cayó Nequi y Bancolombia?

AWS, la plataforma de computación en la nube de Amazon, confirmó durante la mañana del lunes que había registrado “importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea”.



Amazon puntualizó que los problemas de conectividad de red afectaban específicamente a servicios clave como DynamoDB, SQS y Amazon Connect en la región US-EAST-1.

Esta caída de la nube de Amazon tuvo consecuencias amplias, afectando no solo a los servicios bancarios colombianos, sino también a plataformas globales como Snapchat, Fortnite, Alexa, Duolingo, Canva, así como asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT y Perplexity.

Alrededor de las 5:00 a. m., AWS notificó “señales significativas de reactivación” tras aplicar medidas de mitigación.

Los problemas de funcionamiento en las plataformas de Bancolombia y Nequi venían acumulando reportes y obstáculos desde el pasado miércoles 15 de octubre, manifestándose principalmente en intermitencias al enviar dinero.

Para el lunes 20 de octubre, la situación escaló:

Bancolombia: Se reportaron dificultades para usar la aplicación Mi Bancolombia y otros servicios en línea destinados a personas y negocios. Incluso algunas sucursales físicas estuvieron sin servicio.

Se reportaron dificultades para usar la aplicación Mi Bancolombia y otros servicios en línea destinados a personas y negocios. Incluso algunas sucursales físicas estuvieron sin servicio. Nequi: La billetera digital experimentó una caída masiva de todos sus canales. La plataforma reconoció fallas que impedían a los usuarios el ingreso a la aplicación, realizar recargas, retiros en cualquier establecimiento, pagos por PSE y pagos mediante código QR. El único servicio que parecía funcionar sin problemas era el pago con la tarjeta Nequi.

La frustración de los clientes se reflejó rápidamente en redes sociales, donde se hizo tendencia la caída de los canales de Nequi.

La plataforma en línea Downdetector registró 434 notificaciones de fallas hasta las 8:20 a. m., concentrándose la mayoría de los inconvenientes en el acceso desde dispositivos móviles (60%) y el inicio de sesión (33%). Las ciudades más afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales.

Las entidades emitieron comunicados para calmar a los usuarios:

Bancolombia afirmó que la falla no comprometía la seguridad de las cuentas ni los fondos de los usuarios. La entidad recomendó a sus clientes utilizar los cajeros automáticos y corresponsales bancarios para retiros, y realizar compras mediante tarjetas en puntos de venta (datáfonos) mientras se restablecía el servicio digital. La entidad trabaja en restaurar el servicio lo antes posible, aunque no se ha informado una hora exacta para la solución. Nequi solicitó paciencia, atribuyendo los inconvenientes a una posible saturación e intermitencia en sus servicios. La billetera digital indicó que la reversión de dinero en caso de transferencias fallidas se estima en aproximadamente un día hábil.

A pesar de los esfuerzos por mitigar el impacto, miles de usuarios quedaron "a la deriva" durante varios minutos debido a la magnitud de la interrupción digital.

