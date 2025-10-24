Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO: JOHN LENNON
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Caída de Nequi y Bancolombia: los servicios y transacciones que no puedes hacer

Caída de Nequi y Bancolombia: los servicios y transacciones que no puedes hacer

Este viernes 24 de octubre se transformó en una jornada de pánico financiero digital para miles de colombianos. Las plataformas de Nequi y Bancolombia, registraron fallas constantes en sus servicios.