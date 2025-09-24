Nequi va a dar millones y los requisitos están regalados; hasta duplica dinero

Publicidad
La plataforma Nequi sorprendió a sus usuarios con una nueva campaña promocional que promete ser una de las más atractivas del año. Se trata de “Paga y Gana”, una dinámica que estará vigente desde el 24 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2025, en la que podrás participar por premios semanales de hasta $25 millones y un gran premio final de $100 millones.
Lo mejor de esta iniciativa es que no necesitas cumplir con requisitos complicados, simplemente usar Nequi en tu día a día para realizar pagos, transferencias o compras en línea. Cada transacción exitosa se convierte en una oportunidad de ganar, y si utilizas un servicio que no habías usado durante el año, esa oportunidad se duplica automáticamente.
Para entrar en la promoción, lo primero es registrarte en la app Nequi. Solo debes aceptar la notificación que te aparece en pantalla o buscar la opción en la sección Sugeridos Nequi. A partir de ahí, cada uno de los siguientes movimientos te dará la posibilidad de entrar en los sorteos:
Los sorteos serán semanales y podrás recibir abonos a tu Disponible Nequi desde $20.000 hasta $25 millones. Pero la cereza del pastel está en el premio mayor de $100 millones, el cual será entregado para redimir en la plataforma Tu360 Compras (sección movilidad) de Bancolombia.
Si resultas ganador, Nequi abonará directamente el dinero a tu cuenta bajo el concepto “¡Tu premio Paga y Gana!”. En el caso del premio de $100 millones, tanto Nequi como Bancolombia se pondrán en contacto contigo para coordinar la entrega.
Con esto ya estarás habilitado para participar en los sorteos semanales y aspirar al premio mayor.
👉 Para conocer más detalles y leer los términos y condiciones completos, visita: https://www.nequi.com.co/promociones/paga-y-gana