Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
¿JUAN GABRIEL ESTÁ VIVO?
CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Adiós a Nequi durante fecha clave en octubre; día, hora y motivo de suspensión temporal

Adiós a Nequi durante fecha clave en octubre; día, hora y motivo de suspensión temporal

La billetera digital más popular en Colombia programó una inusual interrupción de sus servicios para principios de octubre de 2025.