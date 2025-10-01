Adiós a Nequi durante fecha clave en octubre; día, hora y motivo de suspensión temporal

Nequi la aplicación móvil que se consolidó como una de las herramientas digitales más utilizadas en Colombia y el exterior para el manejo rápido y sencillo de dinero, notificó a sus usuarios sobre una próxima suspensión parcial de sus servicios. Este corte se debe a una operación de mantenimiento técnico esencial.

La billetera digital ha ganado una significativa popularidad gracias a la implementación constante de nuevas facilidades, permitiendo a los usuarios gestionar responsabilidades rutinarias como el pago de servicios públicos, recargas celulares (incluida la tarjeta Tullave) y hasta el acceso a líneas de crédito para fortalecer el historial crediticio.

Puedes leer: Cómo identificar si un comprobante de Nequi es falso; paso a paso para evitar estafas



¿Cuándo dejará de funcionar Nequi?

El mantenimiento fue programado para el domingo 5 de octubre de 2025.

La suspensión se extenderá por tres horas: desde las 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m..

Es importante destacar que esta interrupción será más prolongada de lo que los usuarios están acostumbrados. Si bien los mantenimientos habituales no suelen superar los 30 minutos, la compañía indicó que este tiempo adicional es necesario para optimizar la plataforma y reforzar la seguridad del sistema.

¿Qué funcionalidades de Nequi estarán inhabilitadas?

Durante las tres horas de pausa, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación móvil de Nequi. Esto significa que cualquier operación que requiera acceso a la app estará temporalmente inhabilitada, incluyendo:

Publicidad

Inicio de sesión.

Consultas de movimientos.

Transferencias de dinero entre cuentas.

Pagos de servicios.

Recargas (celular u otros).

Puedes leer: Nequi hace prestamos de hasta 10 millones; paso a paso para solicitarlo

Según el mensaje oficial de la entidad, el objetivo de esta intervención es "seguir mejorando" la experiencia del usuario, corregir errores y garantizar un servicio más ágil y seguro.

Publicidad

Ante la inminente suspensión, la plataforma y los expertos recomiendan a los usuarios organizar y programar cualquier pago pendiente, giro o recarga antes de las 2:00 a.m. del 5 de octubre o esperar hasta que el servicio se restablezca.

Aunque la suspensión ocurre en una franja horaria de bajo uso, para algunos puede coincidir con actividades programadas, por lo que la planeación anticipada es crucial.

Respecto a otros servicios vinculados, Nequi no ha especificado si canales alternos como las transacciones por PSE o el uso de la Tarjeta Nequi Visa para compras presenciales seguirán operativos, aunque en pausas anteriores estos canales ocasionalmente se han mantenido funcionales. La recomendación es siempre tener un plan B.

Los usuarios deben tener la tranquilidad de que el dinero dentro de la plataforma permanecerá seguro y no se verá afectado por la suspensión temporal.

Para evitar contratiempos, los usuarios tienen a su disposición una herramienta oficial para conocer el estado actual de los servicios de Nequi. Esta página ofrece un reporte claro, actualizado cada 20 minutos, que indica si funcionalidades específicas como el ingreso a la app, transferencias o pagos con PSE se encuentran:



Operativas.

Con problemas.

Fuera de servicio.

En caso de requerir asistencia o enfrentar problemas específicos, Nequi dispone de canales oficiales para comunicarse con asesores, incluyendo la línea de atención al cliente (+57) 3006000100.