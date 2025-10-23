Nequi tendrá nueva suspensión total de servicios; hora y fecha exacta del corte

La plataforma Nequi se consolidó como un pilar indiscutible en el ecosistema de las finanzas personales en Colombia. Utilizada para una amplia gama de funciones que van desde la simple transferencia de dinero instantánea hasta el pago de facturas y la compra de planes móviles, su buen funcionamiento es esencial para la economía digital del país.

Por ello, la noticia de cualquier interrupción genera una inmediata atención entre su vasta base de clientes.

En aras de garantizar un servicio que sea "más estable, seguro y rápido", la entidad confirmó la necesidad de un nuevo y crucial mantenimiento del sistema.

Este tipo de intervenciones son consideradas necesarias para que la tecnología de la plataforma "tiene que estar al día", cumpliendo con el compromiso de la compañía de mejorar la relación de sus usuarios con el dinero.



Fecha y horario del mantenimiento de Nequi

La suspensión fue programada meticulosamente para impactar el lapso de menor tráfico, facilitando así la implementación de las mejoras necesarias sin obstaculizar significativamente las operaciones diarias de la mayoría de los usuarios.

La fecha oficial de la suspensión de la aplicación Nequi está prevista para el fin de semana de octubre de 2025. Según la información oficial comunicada a través de la interfaz de la aplicación y sus canales, el corte se llevará a cabo durante la madrugada:

Inicio de la suspensión: Sábado 25 de octubre de 2025, a las 11:50 p.m..

Sábado 25 de octubre de 2025, a las 11:50 p.m.. Finalización del mantenimiento: Domingo 26 de octubre de 2025, a las 3:00 a.m..

Este periodo de tres horas y diez minutos será aprovechado por el equipo técnico de Nequi para fortalecer su infraestructura. Es vital tener en cuenta que, durante este lapso, la aplicación estará totalmente inoperativa.

¿Qué servicios de Nequi quedarán completamente inhabilitados?

El anuncio es enfático: durante el tiempo que dure el mantenimiento en la noche del sábado 25 y la madrugada del domingo 26 de octubre, la aplicación Nequi estará completamente fuera de servicio. Esto implica una parálisis total en las operaciones que dependen del acceso a la app:

Imposibilidad de iniciar sesión: Los usuarios no podrán acceder a sus cuentas. Bloqueo de transferencias: Quedarán inhabilitadas todas las transferencias de dinero, ya sea hacia otras cuentas Nequi o hacia otros bancos. Restricción de pagos: No será posible realizar pagos de servicios públicos, facturas o compras que requieran la aplicación. Cero consultas: La revisión de saldo y movimientos estará totalmente restringida. Inhabilitación de recargas: No habrá opción de hacer recargas, por ejemplo, a celulares. Retiros bloqueados: Los retiros de dinero en cajeros automáticos que se realizan mediante la aplicación tampoco estarán disponibles.

Es importante notar que otra fuente mencionó una suspensión diferente para el domingo 5 de octubre de 2025, entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m.. Dicha fuente indicaba que, en ese corte específico, las Tarjetas Nequi Visa para compras presenciales o transacciones por PSE seguirían funcionando.

Sin embargo, para el mantenimiento del 25/26 de octubre, la información prioritaria es la inoperatividad total de la aplicación y sus funciones básicas.

Este mantenimiento, aunque implica una pausa forzosa, es presentado por Nequi como una inversión directa en la calidad del servicio, permitiendo que la plataforma continúe operando de manera efectiva y segura para sus millones de clientes. La meta es sencilla: garantizar que la próxima vez que los usuarios abran la aplicación, la experiencia sea mejorada, segura y sin los "líos" que buscan evitar.