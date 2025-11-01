Tres bancos con las mejores tasas de interés para invertir en CDT en noviembre; hasta el 10%

Inicia noviembre de 2025, un periodo crucial para que ahorradores e inversores pongan a trabajar sus recursos a través del popular Certificado de Depósito a Término (CDT).

Este instrumento financiero, ampliamente reconocido en Colombia, funciona como un depósito realizado en una entidad, la cual, a cambio de mantener el dinero por un tiempo preestablecido, ofrece rendimientos o intereses.

El CDT tiene un objetivo claro: generar rentabilidad al inversor durante un plazo específico, que puede ir desde un mes hasta varios años. Al cumplirse la vigencia pactada, el inversor puede retirar tu capital junto con las ganancias generadas.

En este panorama, la plataforma Mejor CDT actualizó su escalafón, señalando cuáles son las instituciones que ofrecen las tasas más competitivas para quienes buscan seguridad y un retorno sólido a un año.

Los datos más recientes confirman que el panorama sigue siendo atractivo para la renta fija, pues aún existen CDT con tasas de interés de dos dígitos, superando a otros instrumentos de bajo riesgo, un factor clave en un contexto donde la inflación se mantiene cercana al 5%.

Para el mes de noviembre de 2025, la batalla por el mejor rendimiento anual se concentra en unas pocas entidades. La información recogida por Mejor CDT detalla las tasas Efectivas Anuales (E.A.) que lideran el mercado para aquellos depósitos constituidos a un plazo de 360 días.

Es crucial recordar que estas tasas son variables y que los intereses se calculan utilizando herramientas disponibles en las páginas web de las entidades financieras.



Mejores CDT para el mes de noviembre

El podio de la rentabilidad a un año está compuesto por un trío que ofrece tasas excepcionalmente altas, consolidándose como la opción más atractiva para los inversores que buscan estabilidad y previsibilidad.

El listado de los líderes en CDT a 360 días para noviembre de 2025 es el siguiente:

Banco Finandina: Ofreciendo una impresionante tasa del 10% E.A.. Credifamilia: Empatando en el primer lugar con un rendimiento del 10% E.A.. Coltefinanciera: Cerrando el top tres con una tasa del 9.85% E.A..

A pesar de los desafíos del ahorro doméstico, que según el DANE, cayó del 16,1% del PIB en 2019 al 13,8% en 2024, la inversión a plazo fijo demostró ser la preferida por los colombianos.

De hecho, en agosto de 2025, los ciudadanos mantenían una cantidad de dinero en CDT superior a la que tenían en cuentas de ahorro, una diferencia que sobrepasaba los 24 billones de pesos.

Este panorama de altos rendimientos se vuelve aún más favorable si se considera el contexto macroeconómico.

Consejos para abrir un CDT

Abrir un CDT requiere una estrategia informada para garantizar el máximo beneficio. Según consideraciones dadas por el Banco AV. Villas y analistas de mercado, aquí se encuentran las claves para optimizar tu inversión:

Plazo y Tasa: Debes elegir el plazo que mejor se adapte atus necesidades financieras. Existe una regla general: mientras mayor sea el plazo seleccionado, mayor suele ser la tasa de interés ofrecida por el banco. Comparación rigurosa: Es esencial revisar y comparar constantemente las tasas de interés de múltiples entidades. Las herramientas de comparación disponibles en plataformas como Mejor CDT permiten optar por la tasa más competitiva. Se debe tener en cuenta que algunos bancos pueden ofrecer hasta el doble de rentabilidad que otros. Estrategia de diversificación: Considera distribuir tu capital en varios CDTS con diferentes plazos. Renovación inteligente: Si es posible, opta por la renovación automática. Esto evitará que tenga que iniciar el proceso de inversión desde cero. Evita retirar tu depósito antes de la fecha de vencimiento. Esto podría acarrear penalizaciones o la pérdida de los intereses generados. Reinversión de intereses: Si no requieres el capital inmediatamente, reinvertir los intereses generados es una excelente manera de seguir capitalizando ganancias.

Para quienes ya están motivados a dar el paso en este Mes del Ahorro (que se extiende del 27 de octubre al 27 de noviembre de 2025), la plataforma MejorCDT lanzó la campaña "Yo me llamo CDT", ofreciendo bonos gratuitos.