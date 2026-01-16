Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
LESIÓN RICHARD RÍOS
ACCIDENTE CARRERA 68
YEISON JIMÉNEZ, HOMENAJE EN CORABASTOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Aparece video de segundos previos al accidente en la carrera 68 en Bogotá

Aparece video de segundos previos al accidente en la carrera 68 en Bogotá

Se puede observar cómo la víctima del robo intentó seguir a los presuntos delincuentes para recuperar sus objetos personales.

Accidente entre carro gris y una moto en la carrera 68
Aparece video de segundos previos al accidente en la carrera 68 en Bogotá
Foto: pantallazos tomados de YouTube
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Apareció un video de cámaras de seguridad que permitió reconstruir los momentos previos al siniestro vial ocurrido en la tarde del jueves 15 de enero de 2026 en la Avenida carrera 68 con calle 72, donde tres personas perdieron la vida en la ciudad de Bogotá.

Las imágenes confirman que el choque múltiple fue originado por una persecución tras un presunto hurto bajo la modalidad de fleteo. De acuerdo con El Tiempo, los hechos comenzaron hacia las 2:00 p. m. en el sector de Las Ferias, localidad de Engativá, esto cuando dos sujetos en una motocicleta interceptaron a un ciudadano cuando salía de un restaurante para despojarlo de sus pertenencias.

Puedes leer: Revelan posible video desde otro ángulo del accidente de Yeison Jiménez: ¿cayó en picada?

Tras el robo, los delincuentes emprendieron la huida a alta velocidad por la carrera 68C. Sin embargo, la víctima, quien conducía una camioneta gris tipo platón, decidió perseguir a los sospechosos por esta zona.

Te puede interesar

  1. Rumba e Bogotá se amplía hasta las 5:00 am, imagen de referencia
    Bogotá amplía rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas; otras quedaron fuera
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Bogotá autoriza rumba hasta las 5:00 a.m. en 19 zonas de la ciudad; varias quedan por fuera

  2. Rubén Moreno habría huido del país
    Buscan a conductor que arrolló a dos personas en la Avenida Mutis; ¿huyó del país?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    Buscan a conductor que arrolló a dos personas en la Avenida Mutis; ¿huyó del país?

El video muestra cómo ambos vehículos giraron para incorporarse a la Avenida carrera 68 en sentido norte-sur. Al llegar a la altura de la calle 72, frente al establecimiento Alkosto, la situación se convirtió en fatal.

Por lo cual, durante un trancón en esta zona el conductor de la camioneta embistió a una motocicleta, lo que provocó que ésta quedará incrustada en un automóvil gris donde viajaban dos adultos mayores. Mientras que el automóvil gris chocó contra una volqueta de carga.

¿Qué dijeron las autoridades del accidente en la carrera 68?

Las autoridades confirmaron que este accidente en la carrera 68 dejó un saldo de la tragedia de tres personas fallecidas, en donde se incluye a los dos adultos mayores que se movilizaban en el carro gris y que no tenían relación con el robo; el conductor murió en el sitio y su acompañante en un centro médico.

Puedes leer: Ocupantes del carro del accidente en la Mutis rompen el silencio: "De corazón, perdón"

Publicidad

Por otro lado, se conoció que uno de los delincuentes perdió la vida en un centro hospitalario debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que su compañero fue capturado por la Policía Metropolitana.

Te puede interesar

  1. Vehículo y familia implicada implicada en el accidente
    Conductor e implicaciones penales del accidente en la Avenida Mutis
    Foto: redes sociales
    Judiciales

    Prisión que podría enfrentar el conductor del choque fatal en la Avenida Celestino Mutis

  2. Accidente en la Mutis: revelan que no hubo conductor elegido
    Accidente en la Mutis: revelan que no hubo conductor elegido
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Sale a la luz 'guardado' sobre el accidente en la Mutis y el supuesto conductor elegido

Publicidad

El Coronel Jhon Zambrano informó que en el lugar se incautó un arma de fuego y un cuchillo, además de recuperarse los elementos hurtados previamente.

“Posterior a esto es capturada una persona en el lugar de los hechos, encontrando un arma de fuego en vía pública y ubicando de igual forma los elementos hurtados con anticipación a la víctima sobre este paraje vial”, señaló el oficial. Así mismo, explicó que estos hechos se presentaron como una reacción del ciudadano, como víctima del hurto.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Accidentes de tránsito

Bogotá

Movilidad en Bogotá