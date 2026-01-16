Aparece video de segundos previos al accidente en la carrera 68 en Bogotá

Apareció un video de cámaras de seguridad que permitió reconstruir los momentos previos al siniestro vial ocurrido en la tarde del jueves 15 de enero de 2026 en la Avenida carrera 68 con calle 72, donde tres personas perdieron la vida en la ciudad de Bogotá.

Las imágenes confirman que el choque múltiple fue originado por una persecución tras un presunto hurto bajo la modalidad de fleteo. De acuerdo con El Tiempo, los hechos comenzaron hacia las 2:00 p. m. en el sector de Las Ferias, localidad de Engativá, esto cuando dos sujetos en una motocicleta interceptaron a un ciudadano cuando salía de un restaurante para despojarlo de sus pertenencias.

Tras el robo, los delincuentes emprendieron la huida a alta velocidad por la carrera 68C. Sin embargo, la víctima, quien conducía una camioneta gris tipo platón, decidió perseguir a los sospechosos por esta zona.



El video muestra cómo ambos vehículos giraron para incorporarse a la Avenida carrera 68 en sentido norte-sur. Al llegar a la altura de la calle 72, frente al establecimiento Alkosto, la situación se convirtió en fatal.

Por lo cual, durante un trancón en esta zona el conductor de la camioneta embistió a una motocicleta, lo que provocó que ésta quedará incrustada en un automóvil gris donde viajaban dos adultos mayores. Mientras que el automóvil gris chocó contra una volqueta de carga.



¿Qué dijeron las autoridades del accidente en la carrera 68?

Las autoridades confirmaron que este accidente en la carrera 68 dejó un saldo de la tragedia de tres personas fallecidas, en donde se incluye a los dos adultos mayores que se movilizaban en el carro gris y que no tenían relación con el robo; el conductor murió en el sitio y su acompañante en un centro médico.

Por otro lado, se conoció que uno de los delincuentes perdió la vida en un centro hospitalario debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que su compañero fue capturado por la Policía Metropolitana.

El Coronel Jhon Zambrano informó que en el lugar se incautó un arma de fuego y un cuchillo, además de recuperarse los elementos hurtados previamente.

“Posterior a esto es capturada una persona en el lugar de los hechos, encontrando un arma de fuego en vía pública y ubicando de igual forma los elementos hurtados con anticipación a la víctima sobre este paraje vial”, señaló el oficial. Así mismo, explicó que estos hechos se presentaron como una reacción del ciudadano, como víctima del hurto.