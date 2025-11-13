Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
TRAILER: EL DIABLO VISTE A LA MODA
JUAN CARLOS SUÁREZ; INESPERADO GESTO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Prisión que podría enfrentar el conductor del choque fatal en la Avenida Celestino Mutis

Prisión que podría enfrentar el conductor del choque fatal en la Avenida Celestino Mutis

El caso empieza a tomar rumbo, encontrando nuevas evidencias de cámaras, testigos y versiones. La Fiscalía revela posible condena al conductor del carro.

Vehículo y familia implicada implicada en el accidente
Conductor e implicaciones penales del accidente en la Avenida Mutis
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

El pasado 31 de octubre, sobre la Avenida Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, un automóvil blanco que se desplazaba a gran velocidad perdió el control, atravesó el separador vial, impactó contra dos motocicletas y un bus del sistema de transporte público.

Como resultado, dos personas fallecidas, Viviana Marcela Suárez Isaza y Carlos Mario Cavadía, que se dirigían a su trabajo y al menos tres más heridas.

Desde entonces, el caso generó indignación, puesto que el conductor se fugó del lugar, los ocupantes del vehículo ofrecieron versiones contradictorias y la comunidad exigió justicia.

Lee también: Sale a la luz nuevos detalles de cómo falleció el hermano de exparticipante del Desafío

Los dos ocupantes que viajaban en el carro, identificados como Edwin Delgado y Camila Bermúdez, declararon que no estaban al volante y afirmaron que habían contratado a un conductor designado por la noche, llamado Rubén Romero, ya que habían consumido alcohol en una caravana de Halloween.

Te puede interesar:

  1. Jade Taba, mujer británica con cáncer de estomago, historia de amor
    Jade Tabra, mujer que falleció horas después de casarse
    Foto: redes sociales
    Internacional

    Mujer con cáncer terminal cumple su sueño de amor antes de fallecer; fue conmovedor

  2. Jesús Elí Otálora, Armero
    Jesús Otálora relata su testimonio sobre los hechos ocurridos en Armero hace 40 años
    Sociedad

    La pelea que cambió su destino: el sobreviviente que perdió a su esposa en Armero

Sin embargo, la representación legal de las víctimas sostiene que no consta que existiera ese “conductor elegido” oficialmente y asegura que Delgado y Bermúdez son plenamente identificados como ocupantes del carro que causó el siniestro.

¿Cuánto tiempo de prisión debe pagar el conductor del carro en el accidente de la avenida Mutis?

Según penalistas consultados, si se confirma que el conductor provocó el accidente al conducir a alta velocidad, perder el control y huir del lugar, la conducta podría encuadrarse en un concurso de delitos tales como, homicidio culposo agravado y omisión de socorro por fuga.

Puedes ver: Fiscalía imputó a hombre que atacó al perrito Bizcocho, ¿en libertad?

El artículo 110 del Código Penal colombiano establece que, en casos donde se agrava la conducta por la fuga, la pena podría llegar hasta aproximadamente 18 años de prisión.

Publicidad

Por su parte, los acompañantes, si la versión de que solo iban como pasajeros resulta verificada, no tendrían responsabilidad penal, aunque sí podrían verse involucrados en la fase civil o de reparación del daño.

Te puede gustar:

  1. Nuevos detalles del conductor linchado
    Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes, imagen de referencia
    Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
    Bogotá

    Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes

  2. Conductor que falleció al ser linchado, contaba con graves delitos
    Conductor linchado, delicada condena por delitos graves
    Foto: redes sociales
    Judiciales

    Conductor linchado tenía en su historial una condena por delicado delito; filtran detalles

La Fiscalía General de la Nación ya tiene en sus manos el material probatorio, análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, informe de tránsito y otras evidencias que establecen que el vehículo invadió el carril contrario y el conductor huyó del lugar.

Publicidad

La imputación de cargos está prevista para el próximo 24 de noviembre, fecha en la que se buscará formalmente vincular al conductor al proceso penal.

Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen que la investigación avance sin pausas, que se aclaren las versiones de los ocupantes del carro y que se haga justicia por los implicados.

Mira también: Reacción de hombre que iba de pasajero en carro que acabó con dos motociclistas en Bogotá

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes en accidentes

Accidentes de tránsito

Redes sociales

Fiscalía

Policía Nacional