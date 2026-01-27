Publicidad

Farándula  / Así fueron los últimos días de vida de Salvo Basile: "No lo esperábamos tan rápido"

Así fueron los últimos días de vida de Salvo Basile: “No lo esperábamos tan rápido”

La familia del actor y gestor cultural habló sobre el rápido deterioro de su salud tras el diagnóstico de cáncer de páncreas y cómo enfrentó el final de su vida.

Salvo Basile: así fueron sus últimos días de vida
Así fueron los últimos días de Salvo Basile
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

El actor y gestor cultural Salvo Basile murió a los 85 años en Cartagena, ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida y desarrolló su carrera artística y cultural. Su fallecimiento fue confirmado el 26 de enero y posteriormente detallado por miembros de su familia y amigos cercanos.

Según contó su hijo Jerónimo Basile durante una entrevista con Caracol Radio, la familia enfrentó un diagnóstico de cáncer de páncreas que llegó de forma tardía. El 1 de diciembre de 2025, su otro hijo, Alessandro, informó que tras años de consultas médicas por dolores estomacales finalmente se detectó un tumor de gran tamaño en el páncreas.

El avance de la enfermedad fue acelerado. En poco más de un mes, la salud de Basile se deterioró de manera significativa, obligando a su familia a acompañarlo en un proceso intenso y doloroso. “El deterioro fue una locura, no lo esperábamos tan rápido”, relató Jerónimo.

Durante sus últimos días, el actor presentó un debilitamiento físico evidente que lo llevó a perder peso rápidamente y a enfrentar dolor intenso. Pese a ello, según su hijo, algunos momentos estuvieron marcados por recuerdos y anécdotas de su vida, incluidos pasajes de su juventud y experiencias personales que contaba con claridad a quienes lo rodeaban.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Gerónimo Basile, el actor falleció en la madrugada, alrededor de las 4:30 a. m., mientras se encontraba frente al mar en Cartagena.

Según relató, sus últimos momentos transcurrieron en calma, acompañado por la brisa y el paisaje que siempre expresó amar, un entorno que su familia consideró coherente con la forma en la que vivió y eligió despedirse.

La familia de Basile, incluidos sus hijos y su compañera sentimental Jackeline Lemaitre, estuvo presente en los días finales. Según relatos, Lemaitre, considerada por su entorno como su complemento emocional, enfrentó momentos de profundo dolor tras la pérdida.

Sin embargo, la familia se mantuvo unida para brindarle apoyo y acompañamiento, destacando la fortaleza de quienes estuvieron cerca del artista hasta el final.

¿Quién era Salvo Basile y cuál fue su legado en la cultura colombiana?

Salvo Basile, nacido como Salvatore Basile en Nápoles el 18 de mayo de 1940, llegó a Colombia en 1968 como asistente de dirección durante el rodaje de Queimada, una película que marcó su vínculo con el país. Tras ese primer contacto, se estableció en Cartagena.

En Colombia construyó una carrera ligada al cine, el teatro, la televisión y la gestión cultural, además, participó en producciones nacionales e internacionales y apoyó de manera constante el desarrollo del sector audiovisual, en especial en la región Caribe.

Su trayectoria incluyó trabajos frente a cámaras y labores detrás de ellas, lo que le permitió incidir en distintos procesos creativos y formativos. En Cartagena dejó una huella reconocida dentro del ámbito cultural, no solo por sus proyectos artísticos, sino también por su cercanía con iniciativas sociales y educativas que integraban el arte con la comunidad local.

Familiares, colegas y amigos resaltan su compromiso con la ciudad que eligió como su hogar y con la formación de nuevas generaciones interesadas en el cine y las artes escénicas

