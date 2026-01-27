Fallece a sus 57 años la icónica voz que le dio vida a Topo Gigio; así lo despidieron

Gabriel Garzón Lozano, reconocido actor de doblaje que prestó su voz al emblemático personaje de Topo Gigio en Latinoamérica, falleció el domingo 25 de enero de 2026 a la edad de 57 años. El artista, perdió la vida en un hospital de la Ciudad de México donde se encontraba bajo observación médica tras semanas de complicaciones en su salud.

La noticia de su partida fue confirmada por el comediante Jorge "Coque" Falcón, amigo cercano del actor, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. Sin embargo, las causas oficiales de su pérdida no se confirmaron, se sabía que el actor enfrentaba una compleja situación de salud a finales del 2025.

Puedes leer: Fallece integrante de Betty la fea; amigos y colegas le dieron el último adiós



Tanto es así que durante el mes de diciembre, varios colegas realizaron llamados urgentes para solicitar donadores de sangre en el Hospital Juárez. Además, Gabriel Garzón tuvo que superar un accidente ocurrido en 2016 en Estados Unidos que derivó en la amputación de una de sus piernas.



¿Cómo fue la relación de Gabriel Garzón con Topo Gigio?

Gabriel Garzón desarrolló una carrera que abarcó el doblaje, la titiritería, la locución, la comedia y la producción de televisión. Pero, su personaje más icónico fue Topo Gigio: Inició su trabajo con el tierno ratoncito en 1994, asumiendo el rol de forma definitiva luego de que el actor original abandonara el proyecto tras los terremotos en la Ciudad de México.

Puedes leer: Murió Salvo Basile, reconocido actor y productor; detalles de su deceso

El personaje al que Garzón dio vida, creado originalmente por la italiana Maria Perego en 1959, trascendió fronteras gracias a su carisma e inocencia. Millones de personas en México, Chile y el resto de Latinoamérica crecieron escuchando la canción “Hasta mañana a la camita”, tanto es así que dicha melodía acumula más de 26 millones de visualizaciones en plataformas digitales.

Publicidad

Por otro lado, también tuvo participaciones en programas como "La casa de la risa", "El espacio del Tío Gamboín" y "Una sonrisa con Cepillín". Al punto que su talento logró llegar hasta el radio y nuevos formatos audiovisualesm donde siempre se caracterizo por su creatividad y compromiso.

Publicidad

Ante esto, la industria del doblaje se encuentra de luto ante la pérdida de un hombre se consolidó con este personaje. Tanto es así que Garzón logró retomar oficialmente la voz de Topo Gigio en producciones animadas más modernas, manteniendo vivo el legado del pequeño ratón hasta sus últimos días.