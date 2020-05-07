Publicidad

La Kalle  / Diva Jessurum

Diva Jessurum

  • Diva Jessurum sufre curioso ataque de 'fan enamorada' de Yeison Jiménez
    Diva Jessurum sufre curioso ataque de 'fan enamorada' de Yeison Jiménez
    Foto: Instagram de Yeison Jiménez y Diva Jessurum
    Farándula

    Diva Jesurum fue agredida por fan 'enamorada' de Yeison Jiménez: "En la cabeza"

    La reconocida presentadora de Caracol Televisión, Diva Jessurum, vivió un momento incómodo durante un concierto de Yeison Jiménez en Manizales.

  • Diva Jessurum lanza dardo a Shakira por su show en Barranquilla
    Diva Jessurum lanza dardo a Shakira por su show en Barranquilla
    Foto: Instagram @shakira y @divajessurum
    Farándula

    Diva Jessurum lanza dardo a Shakira por su show en Barranquilla: "Merecíamos más"

    La reconocida periodista no ocultó su decepción por la falta de invitados estelares en el concierto de la cantante en su ciudad natal.

  • Diva Jessurum, periodista y escritora colombiana
    Diva Jessurum, periodista y escritora colombiana
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Diva Jessurum abrió su corazón y contó su experiencia con el cáncer: "No me salvó la plata"

    La periodista y presentadora colombiana habló sobre su experiencia con el cáncer y criticó la romantización de la enfermedad.

  • Diva Jessurum estuvo en El Klub de La Kalle y habló de sus luchas y batallas personales
    Diva Jessurum estuvo en El Klub de La Kalle y habló de sus luchas y batallas personales
    /Foto: La Kalle
    Farándula

    Diva Jessurum sufrió acoso por parte de un jefe; le criticaban el cuerpo y la voz

    La reconocida presentadora compartió en El Klub de La Kalle los difíciles momentos que ha enfrentado en su carrera, desde el acoso laboral hasta la pérdida de embarazos.

  • Diva Jessurum, periodista y presentadora colombiana
    Diva Jessurum, periodista y presentadora colombiana
    Foto: Instagram @divajessurum
    Farándula

    Diva Jessurum relata triste episodio que marcó su vida; tuvo una pérdida en plena grabación

    La periodista recordó el difícil momento que vivió mientras trabajaba en su programa ‘Se dice de mí’, cuando sufrió la pérdida de su bebé durante una entrevista sobre Silvestre Dangond.

  • Diva Jessurum, presentadora colombiana
    Diva Jessurum, presentadora colombiana
    / Foto: Instagram @divajessurum
    Farándula

    Diva Jessurum le hizo una súplica desesperada a un hombre al enterarse que tenía cáncer

    La presentadora de 'Se dice de mí' confesó que antes de contarle a su familia decidió llamar a un hombre a quien dejó sorprendido con su solicitud.

  • Sofia Vergara, actriz colombiana
    Sofia Vergara, actriz colombiana
    /Foto: Instagram @sofiavergara
    Farándula

    Sofia Vergara hizo parte de la nómina del Canal Caracol; así la recuerdan

    La famosa actriz protagonista de 'Griselda', antes de llegar al estrellato en Hollywood, fue presentadora de entretenimiento en Caracol Televisión.

  • Carlos Vargas
    Captura de pantalla: Instagram Carlos Vargas
    Farándula

    La pelea que delató a Carlos Vargas y lo llevó a confesar que es gay

    En medio de lágrimas el presentador recordó que la situación fue dolorosa

  • 19024_Foto: Diva Jessurum/ Instagram
    Diva Jessurum
    Foto: Diva Jessurum/ Instagram
    Farándula

    Conmovedora revelación de Diva Jessurum: "No le tuve miedo al cáncer"

    La presentadora se mostró sin cabello y abrió su corazón para dar a conocer su lucha contra la enfermedad.

  • 12196_La Kalle. Diva Jessurum / Foto: Instagram
    La Kalle. Diva Jessurum / Foto: Instagram
    La Kalle. Diva Jessurum / Foto: Instagram
    Farándula

    Diva Jessurum contestó una llamada en ropa interior y sus fans la piropearon hasta más no poder

    La barranquillera ha demostrado que le gusta subir la temperatura.

