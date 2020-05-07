La Kalle Diva Jessurum
Diva Jesurum fue agredida por fan 'enamorada' de Yeison Jiménez: "En la cabeza"
La reconocida presentadora de Caracol Televisión, Diva Jessurum, vivió un momento incómodo durante un concierto de Yeison Jiménez en Manizales.
Diva Jessurum lanza dardo a Shakira por su show en Barranquilla: "Merecíamos más"
La reconocida periodista no ocultó su decepción por la falta de invitados estelares en el concierto de la cantante en su ciudad natal.
Diva Jessurum abrió su corazón y contó su experiencia con el cáncer: "No me salvó la plata"
La periodista y presentadora colombiana habló sobre su experiencia con el cáncer y criticó la romantización de la enfermedad.
Diva Jessurum sufrió acoso por parte de un jefe; le criticaban el cuerpo y la voz
La reconocida presentadora compartió en El Klub de La Kalle los difíciles momentos que ha enfrentado en su carrera, desde el acoso laboral hasta la pérdida de embarazos.
Diva Jessurum relata triste episodio que marcó su vida; tuvo una pérdida en plena grabación
La periodista recordó el difícil momento que vivió mientras trabajaba en su programa ‘Se dice de mí’, cuando sufrió la pérdida de su bebé durante una entrevista sobre Silvestre Dangond.
Diva Jessurum le hizo una súplica desesperada a un hombre al enterarse que tenía cáncer
La presentadora de 'Se dice de mí' confesó que antes de contarle a su familia decidió llamar a un hombre a quien dejó sorprendido con su solicitud.
Sofia Vergara hizo parte de la nómina del Canal Caracol; así la recuerdan
La famosa actriz protagonista de 'Griselda', antes de llegar al estrellato en Hollywood, fue presentadora de entretenimiento en Caracol Televisión.
La pelea que delató a Carlos Vargas y lo llevó a confesar que es gay
En medio de lágrimas el presentador recordó que la situación fue dolorosa
Conmovedora revelación de Diva Jessurum: "No le tuve miedo al cáncer"
La presentadora se mostró sin cabello y abrió su corazón para dar a conocer su lucha contra la enfermedad.
Diva Jessurum contestó una llamada en ropa interior y sus fans la piropearon hasta más no poder
La barranquillera ha demostrado que le gusta subir la temperatura.