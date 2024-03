Diva Jessurum le hizo una súplica desesperada a un hombre al enterarse que tenía cáncer

La reconocida presentadora de la televisión colombiana Diva Jessurum hizo una importante reflexión a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que contó detalles del día que se enteró que tenía cáncer de mamá. Confesó que actuó mal y le dio prioridad a cosas que no eran importantes.

De acuerdo con la 'Diva', en el año 2022 tuvo una cita médica que nunca olvidará, pues de allí salió con un cambio completo en su vida, ya que el doctor que la atendió le dio la desafortunada noticia de que padecía cáncer de mamá. Tras la dura noticia, la presentadora tomó una decisión de la que se arrepentiría hoy en día.

Jessurum contó que lo primero que pensó y que le pidió al doctor es que la metiera en un tratamiento en el que no perdiera el cabello, sin importar el costo, incluso dijo que hipotecaría su apartamento para pagarlo, pero la respuesta del doctor la dejó fría: “Yo le dije al doctor: ‘Pago lo que sea con tal de que usted me haga un tratamiento que no me haga caer el cabello’ y me dijo: 'No existe un tratamiento en la faz de la tierra que no te haga caer el cabello y se te va a demorar mucho en crecer'”.

Esta respuesta desató que su desespero la hiciera llamar de inmediato a su peluquero en Barranquilla, lo que la llevó a reflexionar en que en ese momento le dio prioridad a cosas que no eran realmente importantes, pues dio a entender que debió llamar primero a su mamá, para contarle y tener su amor y apoyo.

Según Jessurum, le pidió a su peluquero que le hiciera una peluca lo antes posible: "Lo primero que hice fue llamar a mi peluquero y le dije que seguramente iba a perder mi pelo en la tercera quimioterapia, así que necesitaba que me hiciera una peluca, pero ya. ¿Ustedes saben qué es llamar primero al peluquero que a la mamá? Preferí hablar con el peluquero del trauma que podía yo sentir al verme sin pelo. Miren los valores. Qué tristeza, pero bueno, eso me pasó a mí".

Tras luchar con la enfermedad, la presentadora venció el cáncer y ahora comparte con sus seguidores su experiencia, además de dar consejos sobre el cuidado capilar, ya que tan solo dos años después de la quimioterapia y atiene el cabello hasta los hombros.

