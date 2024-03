Rodolfo Hernández rompe en llanto en plena audiencia y confirma que tiene cáncer terminal

Este 14 de marzo,Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, protagonizó un momento emotivo durante una audiencia relacionada con el caso Vitalogic. En el Juzgado 10 del circuito penal de Bucaramanga, Hernández rompió en llanto al confirmar públicamente que se encuentra en una etapa terminal de cáncer de colon.

El exalcalde, quien enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías en el tratamiento de residuos sólidos, asistió a la audiencia de alegatos de conclusión. En un acto de transparencia y valentía, Hernández compartió con el juez y los presentes su difícil situación de salud.

Según relató Hernández, fue sometido a una cirugía el año pasado debido al diagnóstico de cáncer terminal. Durante la audiencia, expresó su agradecimiento por haber sido escuchado y permitírsele asistir ante el juez a pesar de su estado de salud.

"Atendieron mi llamado, tengo cáncer terminal, gracias por dejarme ir donde el juez. De todo lo que pensaba, lo menos era estar procesado por cosas que no hice", afirmó con emoción.

La audiencia fue suspendida temporalmente y se reanudará más tarde en la tarde. Hernández aprovechó el momento para reiterar su inocencia y afirmar que su única intención durante su gestión como alcalde era procurar un mejor futuro para Bucaramanga en lo concerniente al tratamiento de los residuos sólidos.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención, no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias, atendieron mi llamado de que el médico me atendiera. Tengo cáncer terminal, gracias por haber dejado que me atendiera. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice", dijo Hernández mientras aseguraba ser inocente.

