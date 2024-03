Residente vuelve a Bogotá en nueva gira; conoce todos los detalles

Residente, la voz líder del rap en Puerto Rico, reveló los detalles de su gira "Las Letras Ya No Importan", que también da nombre a su más reciente producción discográfica. El tour dará inicio el 14 de septiembre en Barcelona, España, y finalizará el 7 de diciembre en San Juan, Puerto Rico, prometiendo una serie de actuaciones que abarcarán diversas metrópolis globales.

El itinerario de René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, incluye una parada especial en Bogotá, programada para el 12 de octubre en el Movistar Arena. Los aficionados tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos a través de una venta exclusiva de Movistar. Las boletas están en preventa desde hoy 14 de marzo, seguida por una preventa del Banco Falabella, culminando con la venta al público general el 18 de marzo.

"Las Letras Ya No Importan" no solo marca el regreso de Residente a los escenarios, sino que también celebra su segundo álbum en solitario. Este proyecto se distingue por su rica diversidad de colaboraciones con artistas de la talla de Penélope Cruz, Ricky Martin y Busta Rhymes, entre otros, ofreciendo un total de 23 canciones que navegan por un amplio espectro de géneros y emociones.

Residente tomó un rol activo en la producción visual de este álbum, dirigiendo y protagonizando varios videoclips que acompañan los temas del disco, incluyendo "This Is Not America" y "313", este último con la participación de Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Este enfoque integral ha sido ampliamente difundido, llevando al álbum a debutar en la segunda posición de la lista "Top Albums Debut Global" de Spotify y a obtener certificación de oro en México.

Publicidad

La gira promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores de Residente, ofreciendo no solo una inmersión en su nuevo trabajo sino también un recorrido por sus éxitos anteriores. Con precios de entrada que varían para acomodar a diferentes públicos, "Las Letras Ya No Importan" se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año. Los precios de las boletas oscilan entre los $120.000 hasta $500.000 dependiendo de la ubicación.

También puedes ver: Boleteando a Socorrito”; así fue el inicio de Los Montañeros