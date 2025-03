Diva Jessurum abrió su corazón y contó su experiencia con el cáncer: "No me salvó la plata"

Diva Jessurum, reconocida periodista, escritora y presentadora de televisión en Colombia, visitó recientemente El Klub de la Kalle, donde compartió detalles de su lucha contra el cáncer. Sin embargo, dejó claro que no se considera un ejemplo de superación.

Ante la pregunta sobre si se ve como un referente para las mujeres que atraviesan esta enfermedad, Jessurum respondió tajante: "No me siento un ejemplo de nadie ".

Explicó que su identidad va mucho más allá de haber enfrentado el cáncer y que no está de acuerdo con la forma en que algunos intentan romantizar este padecimiento.

Jessurum recalcó que el cáncer no la define y que reducir su historia a esta enfermedad es injusto con su trayectoria y logros.

Publicidad

"Soy una mujer con 27 reconocimientos nacionales e internacionales , creadora de tres programas de televisión, entre ellos Los cuentos de Diva y Expediente final ", afirmó.

Criticó la idea de etiquetar a los pacientes de cáncer como "sobrevivientes" o "luchadores", comparando esta narrativa con otras situaciones de riesgo cotidianas.

Publicidad

"Si cruzo la calle y casi me atropella un carro , ¿entonces soy sobreviviente de un accidente de tráfico?" , cuestionó. Para ella, la enfermedad fue una etapa difícil, pero no la define como persona.

En la entrevista también abordó el tema del acceso a tratamientos y desmitificó la creencia de que el dinero puede garantizar la salud. "A mí no me salvó la plata. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero eso no te compra la salud", afirmó.

Jessurum compartió experiencias de momentos de profunda desesperación y dificultade s personales que enfrentó más allá de la enfermedad, incluyendo episodios de maltrato y un intento de secuestro.

Diva Jessurum estuvo en El Klub de La Kalle y habló de sus luchas y batallas personales /Foto: La Kalle

A pesar de su enfermedad, Jessurum nunca se incapacitó. Asegura que tenía un equipo de 11 empleados cuya estabilidad dependía de su trabajo. "Si yo me incapacito, ¿cómo viven ellos? ", se preguntó. Reveló cómo su maquilladora tuvo que disimular la pérdida de su cabello para que pudiera seguir apareciendo en televisión.

Publicidad

Además, criticó la superficialidad de algunos medios que se enfocaron en especular sobre supuestas cirugías estéticas en lugar de comprender su situación. "El quinto día de terapia presenté cuatro programas, me ponía unas gafas de sol y salía sonriendo como si la vida siguiera", relató.

¿Cómo Diva Jessurum contó qué tenía cáncer?

Jessurum confesó que, al principio, decidió mantener su diagnóstic o en privado para evitar el morbo y la lástima. "No quería que me tuvieran lástima ni que se burlaran de mí", explicó.

Publicidad

Sin embargo, cuando los médico s le informaron que podría perder un seno, recurrió a la oración y al ayuno como un acto de fe. "Le prometí a Dios que, si me dejaba mi seno, yo contaría mi historia", reveló y así fue que le contó a todos.

Con esta decisión, Jessurum busca que su testimonio sirva para visibilizar la realidad del cáncer sin caer en la romantización de la enfermedad . "No soy una sobreviviente. Soy una mujer que tuvo cáncer , y eso es solo una parte de mi historia", concluyó.

Mira la entrevista completa aquí: