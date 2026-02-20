Qué se sabe del caso de ‘Felo Millones’ en Cartagena; lo acorralaron entre varios

El nombre de Felo Millones empezó a circular con fuerza en redes socialesluego de confirmarse su fallecimiento en Cartagena. Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, como era su nombre real, tenía 22 años y venía construyendo su camino en la música urbana, especialmente dentro del género trap.

Varias publicaciones indicaban que recientemente había grabado una canción y hablaba con entusiasmo de nuevos proyectos. Para quienes lo conocían, la música se había convertido en su principal motor y en la apuesta más clara para salir adelante.

Personas cercanas señalaron que participó en la grabación de un video musical junto a otros intérpretes, lo que representaba un paso importante en su proceso artístico. Además, era habitual verlo presentarse en discotecas de la ciudad, donde comenzaba a ganar reconocimiento por su constancia y disciplina.

Andrés Felipe residía con su familia en el barrio Olaya Herrera, sector 11 de Noviembre. Muy cerca de ese lugar, el martes 17 de febrero, hacia las 7:40 de la noche, se registró un hecho que terminó con su vida cuando salía de un centro comercial ubicado en el sector Estela, sobre la avenida Pedro Romero.

¿Por qué mataron al cantante ‘Felo Millones’?

Sobre lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, entregó una versión preliminar. Según explicó a la prensa, el artista se desplazaba junto con otra persona en una motocicleta cuando fue abordado por terceros.

Las autoridades iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer qué motivó el hecho y quiénes estarían detrás de lo sucedido.

“En este momento estamos haciendo toda la verificación de cuáles fueron los móviles y quiénes participaron en este caso que enluta a la ciudad”, indicó el oficial, al referirse a las primeras labores de investigación realizadas por los uniformados.

Mientras avanzan las indagaciones, el entorno del cantante también se ha pronunciado. La organización musical La Alta Vida, con la que estaba vinculado, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente su partida y destacó su talento, autenticidad y el deseo que tenía de transformar su realidad por medio de la música.

Por su parte, familiares y amigos han organizado las exequias del artista. El sepelio está previsto para la tarde de este jueves 19 de febrero en el Cementerio Jardines de Cartagena. El féretro saldrá desde su vivienda en el sector 11 de Noviembre, en Olaya Herrera, a las 3:00 p. m.

En redes sociales, los mensajes no se han detenido. Muchos recuerdan a Andrés Felipe como un joven dedicado, que hablaba con ilusión de sus canciones y de las oportunidades que venían. Otros han resaltado su energía y el esfuerzo constante que hacía para consolidarse dentro de la escena urbana de la ciudad.