Salen a la luz chats y último mensaje del señalado de atacar a su mujer en el Jardín Botánico

El caso de Hugo Silva, comerciante de vehículos de 32 años, quien es el primer acusado de acabar con la vida de su expareja, Karen López, y su bebé de 10 meses cerca del Jardín Botánico el mes de diciembre del 2025, por lo cual, las autoridades compartieron los nuevos hallazgos que hay en este caso.

Inicialmente, el comerciante afirma no haber cometido nada, sino que esto se debió a un resultado del accidente que sufrieron; afirmando que Karen, quien supuestamente conducía el Volkswagen Golf de placas MSR-348, falleció por una esquirla de vidrio tras chocar contra un árbol.

Sin embargo, la aplicación de Luminol dentro del automóvil reveló una realidad; el interior del carro estaba cubierto de rastros de sangre que habían sido limpiados con sevicia. Además estos encontraron manchas de sangre en el piso del copiloto, el apoyabrazos, la barra de cambios, el techo, el asiento trasero y hasta en el baúl.

Por otro lado, el ente acusador menciona que Hugo Silva intentó borrar la evidencia antes de que llegaran las autoridades, pero la ciencia forense confirmó que la herida en la arteria carótida de la mujer fue causada por un arma blanca y no por un vidrio del vehículo, desestimando la versión del comerciante.



Últimos hallazgos en el caso del Jardín Botánico

El diario El Tiempo mencionó que uno de los hallazgos más impactantes del proceso judicial concierne al menor de 10 meses. Medicina Legal determinó que el niño no murió a causa del impacto del choque contra el árbol, donde los análisis forenses confirmaron que el bebé falleció debido a una agitación violenta de su cuerpo.

De igual forma, el mismo medio mencionó que la Fiscalía también destapó la manipulación de las comunicaciones de la víctima. La noche del 11 de diciembre, tras salir de la casa de su suegra, Karen y su hijo ya habrían estado sin vida para la medianoche, según los tiempos establecidos por Medicina Legal.

No obstante, a esa misma hora, la madre de Karen recibió un mensaje desde el celular de su hija diciendo: “Tranquila, ya vamos para allá”. Por lo cual, el ente acusador sostiene que fue el propio Hugo Silva quien escribió para ganar tiempo y despistar a la familia.

Recordemos que la relación entre Silva Soto y Karen comenzó en 2024 tras conocerse en la aplicación Tinder. Mientras que otro dato es que justo una semana después de los hechos, se realizaría una prueba de ADN para confirmar la paternidad del comerciante sobre el menor. Actualmente, Hugo Silva permanece recluido mientras enfrenta cargos por feminicidio agravado, homicidio agravado, entre otros.

