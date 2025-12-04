Motociclistas tendrán restricción en varias vías durante Ciclovía Nocturna en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá confirmó que la Ciclovía Nocturna Navideña de 2025 se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre. Este evento se desarrollará durante seis horas, desde las 6:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) espera una participación masiva, proyectando la asistencia de más de 2.5 millones de personas que saldrán a disfrutar de la ciudad iluminada.

La edición 2025 de la Ciclovía Nocturna contará con un despliegue de infraestructura, habilitando un total de 95,15 kilómetros de vías.



Estos corredores se extienden estratégicamente a lo largo del norte, centro y sur de Bogotá, permitiendo que miles de ciudadanos rueden y caminen por las principales avenidas.

Avenidas por las que pasará la Ciclovía Nocturna 2025

Entre las principales vías que estarán habilitadas para esta velada festiva, restringiendo la movilidad tanto de carros como de motos, se destacan varios tramos esenciales para la movilidad capitalina:



La Avenida Boyacá estará abierta entre la Carrera 24 y la Calle 170.

La Calle 26 se habilitará en su extenso recorrido entre la Carrera 7 y la Carrera 96I.

La Carrera 7 ofrecerá un tramo crucial entre la Calle 22 Sur y la Calle 116.

En el norte, la Calle 170 estará disponible entre la Carrera 9 y la Avenida Boyacá.

Así mismo, la Calle 116 funcionará entre la Carrera 7 y la Avenida Boyacá.

El sur también tendrá cobertura significativa, incluyendo la Calle 17 Sur y la Diagonal 16 Sur, y la Carrera 50 entre la Avenida Américas y la Autopista Sur.

Actividades para realizar en la Ciclovía Nocturna 2025

Una de las propuestas más llamativas es el ‘Bici-Karaoke’ y los ‘Ciclopaseos Temáticos Navideños’. El Bici-Karaoke contará con dos rutas principales que inician en distintos puntos de la ciudad, pero que convergen en un destino icónico: el Parque Nacional, ubicado en la Calle 36.



Recorrido 1: Arrancando a las 7:00 p.m. frente al centro comercial Gran Estación (Calle 26 con Carrera 60), avanzará hacia el oriente hasta la Carrera 7, donde tomará rumbo norte hacia el Parque Nacional.

Arrancando a las 7:00 p.m. frente al centro comercial Gran Estación (Calle 26 con Carrera 60), avanzará hacia el oriente hasta la Carrera 7, donde tomará rumbo norte hacia el Parque Nacional. Recorrido 2: Iniciará en el Parque El Virrey, descendiendo por la Carrera 15, tomando la Calle 72 al oriente, y finalmente bajando por la Carrera 7 hasta alcanzar el Parque Nacional.

Además de los recorridos temáticos, la jornada contará con cinco estaciones de actividad física que operarán entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m.

Estas estaciones ofrecerán clases dirigidas e incluyen puntos clave como la Avenida Boyacá con Avenida Américas y la Calle 26 con Carrera 19B (Parque Renacimiento).

Consejos de seguridad y peparación para la Ciclovía Nocturna

Para garantizar una jornada segura y placentera para los patinadores, ciclistas y caminantes, las autoridades han emitido un listado de recomendaciones esenciales.



Revisar el equipo: Asegúrate de que frenos, luces y llantas de bicicletas o patines estén en óptimas condiciones. Ser visible: Es obligatorio el uso de ropa y elementos reflectivos, así como luces, para mejorar la visibilidad nocturna. Priorizar la seguridad: Manten una velocidad moderada y respeta el espacio de los demás usuarios. Hidratación: Lleva suficiente agua o bebidas para mantenerte con energía. Prohibiciones: Es crucial recordar que no están permitidos vehículos eléctricos o a combustión, incluidos los scooters, ya que el evento está destinado a promover la recreación y el deporte.