Oración para la Noche de Velitas: cómo pedir a la Inmaculada Concepción

La Noche de Velitas llega cada 7 de diciembre y es uno de los momentos más esperados del año, cuando familias enteras encienden sus velas en honor a la Inmaculada Concepción.

Y como muchos ya están buscando desde temprano la oración correcta y la manera tradicional de vivir esta fecha, aquí va todo al grano: a qué hora encenderlas, cuántas usar y cómo hacer el ritual que la mayoría sigue en Colombia.

Lo primero es entender por qué esa noche es tan especial. La celebración de la Inmaculada Concepción tiene raíces profundas en la tradición católica y, aunque cada familia tiene su forma particular de vivirla, el acto central siempre es el mismo: encender velas con intención.

Las velas se suelen prender al caer la tarde, cuando empieza a oscurecer. En la mayoría de hogares, el ritual arranca entre las 6:00 p.m. y las 7:30 p.m., dependiendo de la costumbre de cada región. Algunos prefieren esperar a que la primera estrella salga, otros simplemente mantienen la hora familiar de todos los años. Lo importante es que sea un momento tranquilo, sin afán y con la intención clara de lo que se quiere pedir.

¿Cuantas velitas debo prender la Noche de Velitas?

En cuanto al número de velas, tampoco existe una regla estricta. Muchas personas encienden siete velas, una por cada petición especial. Otras prenden doce, representando los meses del año que viene. También están quienes encienden tres, dedicadas a salud, protección y prosperidad. O algunos una por cada persona especial o propósito.

Esta fecha también se presta para pedir por las personas que uno quiere, por quienes están pasando dificultades y hasta por quienes se han alejado de nuestra vida. La tradición enseña que la Noche de Velitas es un momento para entregar todas esas cargas y confiar. Por eso, cada vela encendida tiene su propio significado y llega como una petición dirigida directamente a la Inmaculada Concepción.

La costumbre también incluye agradecer. No solo se pide, también se reconoce lo recibido durante el año. Algunos dejan la última vela de la noche como ofrenda de gratitud, encendida mientras toda la familia comparte un alimento, una conversación o simplemente el silencio del momento.

Oración para la Noche de Velitas a la Inmaculada Concepción

"Oh Santísima Inmaculada Concepción, hoy en este día encendemos una luz en representación de nuestra fe hacia ti, Madre Santa, que entregaste todo tu ser para dar vida a nuestro Señor Jesucristo.

Oramos hoy al calor del fuego que emanan estas velas, que hemos encendido una a una, con una intención especial. Concédenos, Madre Santa, cada favor que te hemos encomendado, cúbrenos con tu manto celestial y guíanos por el camino del bien. Santa María, Madre de Dios, recibe estas luces que hoy encendemos en tu nombre, que cada una de ellas llegue hasta cada uno de los miembros de mi familia y amigos. Para que gocen de buena salud y tengan éxitos en todos sus proyectos.

Una luz por mis enemigos y quienes están en mi contra, para que sus malas energías se conviertan en fe hacia ti. Pido por ellos para que nunca les falte nada, por su bienestar y su salvación. Encendemos también una vela por la paz, que hoy en esta noche llegue a cada uno de los corazones y borre todos los malos pensamientos.

Ayúdanos a ser mejores personas, cumpliendo cada una de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo. Bendícenos, Madre Santísima, en esta Navidad que se aproxima, que esta época abunde en nosotros el amor, el respeto, la alegría y la unión familiar. Inmaculada Concepción de María, reina de los cielos y de la tierra, ruega por nosotros. Amén."