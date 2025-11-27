Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
ÚLTIMA IMAGEN DE OFICIALES
WESTCOL HABLA DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Esta es la fecha en la que caerá Día de Velitas 2025, ¿tendrá puente largo?

Esta es la fecha en la que caerá Día de Velitas 2025, ¿tendrá puente largo?

Este año, el Día de la Inmaculada Concepción, que sigue al Día de las Velitas caerá estratégicamente, ideal para la unión y el descanso.

Esta es la fecha en la que caerá Día de Velitas 2025, ¿tendrá puente largo?
Esta es la fecha en la que caerá Día de Velitas 2025, ¿tendrá puente largo?
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

La Navidad es universalmente reconocida como una de las épocas más esperadas, no solo por su significado de unión familiar y descanso, sino también por la oportunidad de compartir con los seres queridos, agradecer por el año que concluye e ilusionarse con el nuevo ciclo que comienza.

En Colombia, las tradiciones decembrinas se tornan profundamente relevantes y significativas, siendo celebradas fervorosamente desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

Puedes leer: Países donde no se celebra la Navidad ni el Año Nuevo: razones detrás de estas decisiones

El mes de diciembre en Colombia comienza con la celebración del Día de las Velitas, que para 2025 se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre.

Esta fecha posee un fuerte significado religioso, ya que la Iglesia conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

La tradición manda que, al caer la tarde, los habitantes enciendan faroles y velas, una actividad que tradicionalmente disfrutan mucho los niños. Los colombianos tienen la costumbre de esperar a que el sol se oculte para prender sus velitas, pidiendo deseos por cada una de ellas.

Te puede interesar

  1. 6 elementos para atraer la abundancia
    6 elementos par atraer la abundancia en Navidad, imagen de referencia
    Foto: genera de ImageFX
    Sociedad

    Elementos que debes poner en árbol de Navidad para activar abundancia; amuletos de energía

  2. Con qué signo pasarás la navidad
    Horóscopo: con que signo pasarás la navidad
    Imagen creada con IA
    Horóscopo

    Horóscopo: descubre con qué signo pasarás la Navidad este 2025

¿Cuándo se celebra el puente festivo de diciembre en Colombia?

El lunes 8 de diciembre, es el primer festivo oficial del mes. Este día, conocido como el Día de la Inmaculada Concepción, es fundamental para los católicos, pues celebra la creencia de que María fue concebida de forma inmaculada, libre de pecado concebido.

Esta doctrina fue proclamada como dogma por el Papa Pío IX en 1854, a través de la bula papal ‘Ineffabilis Deus’.

Publicidad

Lo que convierte al 8 de diciembre de 2025 en un evento singular es su ubicación en el calendario. Pese a que la Ley Emiliani exige el traslado de la mayoría de festivos al lunes para garantizar un fin de semana largo y, de paso, fomentar el turismo interno, esto no suele aplicarse a fechas estrictamente religiosas.

No obstante, este año la fecha cae de manera natural en lunes, permitiendo que se genere un puente festivo de forma espontánea.

Te puede interesar

  1. Juguetería con descuentos del 75% para regalos de Navidad
    Juguetería con descuentos del 75% para regalos de Navidad
    /Foto: IA (imagen referencial)
    Información de servicio

    Juguetería sorprende con descuentos de hasta el 70% para regalos de Navidad

  2. Niño que pide árbol de navidad
    La historia de pide y su deseo de navidad
    Foto: capturas de pantalla de 'El Agropecuario'
    Virales

    El tierno deseo de Navidad de un niño: un árbol para compartir con su abuelita

Publicidad

Este fin de semana largo de sábado, domingo y lunes es una novedad, pues Colombia no había disfrutado de este privilegio específico en el Día de Velitas desde el año 2014. Desde entonces, la fecha había caído en días de semana que rompían el ciclo de descanso, a excepción de 2017, cuando coincidió con un viernes.

Esta coyuntura brinda la oportunidad a los colombianos de encender sus farolitos con total normalidad el domingo 7 y descansar con plenitud al día siguiente, aprovechando para viajar en familia.

Puedes leer: Alerta por llamadas internacionales: así están operando los estafadores en Navidad

Una vez superado el primer puente festivo, el ambiente navideño se profundiza con otro de los rituales más queridos: las novenas de aguinaldos.

Estas celebraciones se extienden a lo largo de nueve días, realizándose del 16 al 24 de diciembre. Durante este periodo, la familia se congrega tradicionalmente alrededor del árbol de Navidad o del pesebre.

El propósito es rezar, cantar los gozos y los villancicos, mientras se comparten comidas y bebidas. Dos elementos gastronómicos resultan ser absolutamente esenciales en esta época: el buñuelo y la natilla.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Navidad

Puente festivo

Festivos en Colombia

Colombia