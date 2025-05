Óscar Agudelo es el nuevo eliminado de Yo Me Llamo: “Yo presentía que me iba”

Desde que arrancó el capítulo 85 de Yo Me Llamo, la tensión no dio tregua. Era noche de eliminación y, como es costumbre en el programa, las emociones estaban a flor de piel.

Seis imitadores sabían que su permanencia en la competencia estaba en juego, pero solo cuatro podrían respirar tranquilos y regresar al backstage con la tranquilidad de seguir soñando con el título del doble perfecto.

El primero en aparecer en escena fue el Búfalo, quien llegó para recoger la decisión más difícil de la noche.

Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, luego de un rato de deliberación, soltaron los primeros cuatro nombres que continuarían en el programa: Yo Me Llamo Jim Morrison, Yo Me Llamo Luis Alfonso, Yo Me Llamo Raphael y Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa. Los rostros de estos imitadores lo dijeron todo: alivio, emoción y una sonrisa que no se pudo esconder.

Pero no todo era alegría. Quedaban dos nombres sobre la mesa, y ambos sabían que su lugar en el show pendía de un hilo. Yo Me Llamo Pitbull y Yo Me Llamo Óscar Agudelo fueron llamados de nuevo al escenario para enfrentarse cara a cara en una última presentación que definiría su destino. La tensión se cortaba con cuchillo, y aunque el público aplaudía, el ambiente era de incertidumbre total.

Pitbull fue el primero en presentarse. Eligió ‘Como yo le doy’, una canción explosiva, rápida, con mucha energía. El imitador no se guardó nada. Se movió por el escenario con fuerza, hizo contacto visual con los jurados y hasta soltó algunos pasos de baile que levantaron al público de sus sillas. Se notó que venía con una misión clara: quedarse.

Después fue el turno de Óscar Agudelo. Con ‘Quisiera amarte menos’, quiso apostar por la nostalgia, por esa conexión sentimental que caracteriza al bolero clásico. Aunque su interpretación tuvo momentos emotivos, la fatiga vocal se hizo evidente.

Óscar Agudelo tuvo desafinación a último momento Foto: YouTube @Yo me Llamo

Su voz, que ya venía mostrando señales de desgaste, no alcanzó la potencia necesaria en algunos tramos de la canción. Aun así, lo entregó todo y su respeto por el escenario fue innegable.

Terminadas las presentaciones, los tres jurados se miraron con preocupación. Era evidente que la decisión no era fácil. Finalmente, fue Amparo quien tomó la palabra y reveló el nombre del eliminado: Yo Me Llamo Óscar Agudelo.

Así se despidió Óscar Agudelo de Yo Me Llamo

Entre aplausos y palabras de reconocimiento por parte del jurado, Óscar agradeció la oportunidad, se despidió del público y dejó claro que, aunque el camino en el programa terminaba, su pasión por la música seguía intacta.

El público respondió con una ovación que cerró el capítulo con una mezcla de tristeza y admiración por uno de los participantes más entregados de esta temporada.

