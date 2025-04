Así fue la aparición de Amparo Grisales con su vestido de 15 años en Yo Me Llamo

Amparo Grisales volvió a dar de qué hablar en Yo Me Llamo, esta vez no por su estilo directo en las devoluciones ni por su exigente estándar a los imitadores, sino por una aparición cargada de nostalgia, simbolismo y mensaje ambiental.

La diva de la televisión colombiana sorprendió al público al lucir el vestido que usó en su fiesta de 15 años , una prenda que ha conservado durante más de medio siglo.

El episodio ocurrió durante el capítulo 65 de Yo Me Llamo Mini, una edición especial del programa en la que los jurados suelen compartir anécdotas personales. Amparo Grisales apareció con un vestido azul cielo , cubierto de incrustaciones brillantes, acompañado de una estola plateada.

La pieza fue confeccionada en su adolescencia por la también actriz y diseñadora Ana Mojica, y costó en su momento 500 pesos una suma significativa para la época que, según contó la actriz , tuvo que pagar a cuotas.

"Este vestido tiene una historia muy especial. Lo mandamos a hacer con mucho amor y me tocó pagarlo a cuotas porque era carísimo para ese entonces" , relató Grisales durante la emisión, provocando risas entre sus compañeros del jurado, César Escola y Rey Ruiz.

Lo más sorprendente no fue solo el perfecto estado de la prenda, sino cómo se ajusta a la silueta de Amparo Grisales como si el tiempo no hubiera pasado. Según explicó la actriz, conservado el vestido en papel seda, protegido del paso del tiempo y la humedad.

"Lo he guardado como un tesoro. Está intacto, porque lo envuelvo en papel de seda . Me trae recuerdos maravillosos y, además, me da buena suerte", aseguró.

Más allá de lo anecdótico, el gesto de Grisales lleva implícito un mensaje sobre el valor emocional de las prendas y la importancia de la moda sostenible. La jurado defendió la reutilización consciente de la ropa y criticó el consumismo que impera en la industria actual.

"Hay ropa que no pasa de moda, porque está hecha con amor y buena confección. Yo no tengo problema en repetir si algo tiene historia, si me hace feliz", dijo, dejando entrever su visión sobre el consumo responsable.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Usuarios de plataformas como X e Instagram compartieron imágenes del momento, elogiando tanto la elegancia de la actriz como su disciplina para mantenerse en forma. “Más de 50 años con el mismo vestido y le queda como si lo hubiera estrenado hoy. Eso solo lo logra Amparo” , escribió una seguidora en Instagram.

A sus 68 años, Amparo Grisales continúa siendo uno de los referentes más relevantes de la televisión colombiana.

Su disciplina, presencia escénica y actitud irreverente la convierten en una figura que trasciende generaciones. Su decisión de revivir un vestido con más de cinco décadas de historia no solo confirmó su vigencia, sino que también reafirmó su rol como ícono cultural.

En un mundo marcado por la inmediatez y el descarte, Grisales apostó por el recuerdo, por el valor de lo hecho a mano, y por la importancia de conservar lo que realmente importa. Porque, como ella misma dijo al final del programa, “Las cosas con alma nunca pasan de moda”.

