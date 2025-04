Amparo Grisales se quiebra y llora en pleno Yo Me Llamo, ¿la sacaron de sus casillas?

El escenario del Templo de la Imitación se llenó de emoción y nostalgia en el más reciente episodio de Yo Me Llamo, el exitoso programa de Caracol Televisión que noche tras noche reúne a millones de televidentes.

Esta vez, la protagonista del momento fue Amparo Grisales, quien dejó ver su lado más humano y sensible al recordar a su madre, Delia Patiño.

Todo ocurrió durante la presentación de la imitadora de Kany García, quien interpretó la canción Confieso , una balada cargada de sentimientos que, paradójicamente , fue escrita por la cantautora puertorriqueña en honor a su padre.

Sin embargo, en esta ocasión, las palabras de la letra encontraron un eco profundo en el corazón de Grisales, evocando el amor incondicional de su madre.

Vestida con una camisa blanca y pantalón negro, la joven imitadora se enfrentó al reto de emocionar al exigente jurado, compuesto por César Escola, Rey Ruiz y la siempre carismática Amparo Grisales.

Antes de salir a escena, recibió un consejo clave de Mini Mon Laferte: "Habla más fuerte", un detalle que marcaría la diferencia en su performance.

Desde las primeras notas, quedó claro que la presentación no sería una más del repertorio. La fuerza interpretativa y la carga emotiva de cada palabra hicieron que Amparo rompiera en llanto, confesando:

"Cuando no está, sientes tristeza, al no escuchar sus palabras... lloré porque tu voz no está en la casa y reí porque me amaste con todo tu ser", citando la canción que la había tocado profundamente.

Grisales aprovechó la ocasión para abrir su corazón ante las cámaras y los presentes, compartiendo que, aunque su madre ya no está físicamente, siente su presencia a diario y mantiene conversaciones constantes con ella en su pensamiento.

La actriz manizaleñ a dejó claro que el vínculo con su madre sigue intacto, aún desde la distancia de la ausencia.

Momentos de nostalgia de Amparo Grisales en Yo Me Llamo

No es la primera vez que Amparo deja ver su sensibilidad, anteriormente rememoró a su fiel compañero Tango, un perrito que la acompañó durante 17 años y cuyo recuerdo aún la conmueve. Con la voz entrecortada mencionó:

“Tanguito se me fue hace siete años... Qué lindo detalle, mira, lo pintó él y la carta es divina” , haciendo referencia a un regalo recibido en una temporada anterior del programa, cuando un imitador de Ricardo Arjona le obsequió una imagen tallada del animal.

Ese episodio, ocurrido durante la fase de audiciones del programa, también la llevó a las lágrimas. Detrás del regalo se encontraba un mensaje en el que, simbólicamente, Tango le decía desde el cielo: “Mami, donde estoy tengo muchos amiguitos. Desde el cielo cuido de ti. Te quiero, Tanguito”. Un detalle que quedó grabado en la memoria afectiva de Amparo.

A pesar de que Rey señaló un tono nasal en la interpretación de la imitadora, Amparo defendió la presentación con vehemencia, argumentando que más allá de la técnica, lo que realmente importa es el alma con la que se canta. Y sin duda, esa noche, el alma estuvo presente en cada verso de Confieso.

Así, Yo Me Llamo continúa siendo mucho más que un concurso de imitadores. Es un espacio donde la música se convierte en puente hacia los recuerdos, donde cada nota puede ser un suspiro del pasado, y donde las emociones tienen tanto protagonismo como las voces que las interpretan.

