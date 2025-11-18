Dolorosa frase de Karol G en su nueva canción confirmaría fin con Feid: "No hubo futuro"

La artista antioqueña, Carolina Giraldo Navarro, conocida mundialmente como Karol G, vuleve a posicionarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no solo por sus recientes galardones en los Latin Grammy 2025.

La expectación rodea el anuncio de su próximo lanzamiento musical, "Única," una colaboración con el aclamado productor puertorriqueño Tainy, cuyo estreno está programado para el jueves 20 de noviembre.

Puedes leer: El gesto que pocos vieron de Karol G en los Latin Grammy, ¿mensaje a Feid?



Este sencillo muestra un enfoque más introspectivo y emocional y sirvió como detonante para reavivar con fuerza los rumores sobre el estado de su relación con Feid.



¿La nueva canción de Karol G es para Feid?

La oleada de especulaciones se originó a partir de un adelanto compartido por la artista en sus redes sociales, que incluía un fragmento del videoclip y una voz en off cargada de melancolía y reflexión.



La frase central, capturó la atención de los medios y los fanáticos, parece ser una despedida definitiva:

“Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio, después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”.

Estas palabras fueron interpretadas de inmediato como una referencia directa a una ruptura sentimental, alimentando las conjeturas sobre un distanciamiento con Feid, con quien ha mantenido una relación desde 2021.

Cabe recordar que la propia "Bichota" había compartido detalles sobre el inicio de su historia de amor con "El Ferxxo" en su documental de Netflix, mencionando un coqueteo que inició mientras jugaban Nintendo, culminando en un revelador beso "esquineado".

Publicidad

Puedes leer: Karol G deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 con su look más impactante

Aunque ninguno de los artistas ha emitido una confirmación oficial, el mensaje de "Única" se suma a una serie de hechos recientes que ya habían puesto a la pareja bajo la lupa de los medios.

Publicidad

Uno de los indicios más sonados tuvo lugar en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, cuando Karol G hizo su aparición en solitario.

La cantante asistió a la gala vestida con un sobrio atuendo negro de escote profundo, un estilo notablemente diferente a los looks coloridos y llamativos que suelen caracterizarla.

Esta elección de vestuario fue rápidamente comparada por algunos seguidores con los denominados “vestidos de la venganza” (o revenge dresses), un símbolo utilizado por figuras públicas tras rupturas altamente mediáticas.

Feid también generó controversia al anunciar un “renacimiento” profesional y personal. El cambio más visible fue su nuevo look: el cantante se rapó la cabeza, dejando atrás su característico cabello de color verde.

Para sus seguidores, este drástico cambio de imagen simboliza el cierre de un ciclo importante en su vida, lo que naturalmente se vinculó a una posible separación con la intérprete de "Única".

Además de estos eventos públicos, la interacción de la pareja en redes sociales también se ha reducido drásticamente en los últimos meses, lo que muchos fans consideraron una señal clara de distanciamiento.