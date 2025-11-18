¿Todavía hay amor? Karina García sorprende con sus declaraciones sobre Altafulla

Karina García es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, gracias a su porte y forma de expresarse. Además, por haber tenido una relación con el artista Altafulla, los seguidores de la modelo esperan obtener pistas sobre una posible reconciliación tras su separación.

Ante esta situación, en el reality La Mansión de Luinny donde se encuentra participando Karina García, le volvieron a preguntar sobre el tema de su expareja. Situación a la que la creadora de contenido habló de nuevo sobre este tema y generó la reacción de sus seguidores en redes sociales.

Durante una de las dinámicas que se realizaron con el público, una de las seguidoras aprovechó la oportunidad que le brindaba la intervención del anfitrión para plantear la pregunta que desde hace meses circulaba entre los fanáticos de la modelo paisa, para salir de dudas por el tema.



¿Qué dijo Karina García con relación a Altafulla?

La creadora de contenido no pudo ocultar un gesto de sorpresa y después terminó llamando la atención de todos los presentes. Sumado a que su expresión reflejaba un cansancio acumulado frente a un tema que está cansada de mencionar.

Pese a eso, Karina García optó en entregar una respuesta directa ante esta situación en lugar de esquivar la pregunta, donde entregó una respuesta clara, esto con un tono tranquilo. Durante su intervención, mantuvo un tono respetuoso tanto hacia su ex pareja como hacia las personas que estuvieron con ella.

“Hola, hermosa. Muchísimas gracias por el apoyo. No, eso ya pasó. Eso fue hace como tres meses. Cada uno está haciendo su vida. A él le deseo lo mejor. Él debe estar súper bien. Yo también estoy súper bien. Y ya, como que no hay mucho que hablar acerca del tema. OK”, destacó Karina García sobre la pregunta de la seguidora.

Sumado a esto, explicó que su relación con Altafulla llegó a su fin hace tres meses, dejando en claro que este cierre no ha sido un proceso reciente ni improvisado, sino que se encuentra superando toda esta situación y le agradeció al cantante por el tiempo compartido.

