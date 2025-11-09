Publicidad

Karina García rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Altafulla: "Ya aprendí"

Karina García rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Altafulla: “Ya aprendí”

La influencer Karina García compartió con algunas de sus compañeras de ‘ La Mansión Luinny” algunos detalles sobre su ruptura con Altafulla.

Karina García habla de su ruptura con Altafulla
Karina García rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Altafulla, imagen de referencia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

La otra colombiana que se encuentra en el reality ‘La Mansión Luinny’ Karina García sigue abriendo su corazón sobre varios detalles de su vida personal. En esta ocasión sorprendió a sus compañeras y a sus seguidores al revelar los posibles motivos por el cual decidió terminar una relación que arrancó dentro de un programa parecido.

Durante una conversación tranquila, Karina García aconsejó a dos de sus compañeras en 'La mansión de Luinny', que si llegaban a tener una relación dentro del reality, no repitieran el mismo error que ella cometió. Por lo cual, muchos cibernautas están haciendo referencia a que la la creadora de contenido habla de su última relación con Altafulla que se presentó en un contexto similar.

Puedes leer: Karina García habla sin tapujos sobre cómo le pusieron los cachos: "En mi carro”

La modelo paisa confesó que, de haber seguido ese consejo, se habría evitado muchas lágrimas, ya que se enamoró tanto que no alcanzó a ver las intenciones de esta persona, además recalcó que durante esta relación no analizó con claridad su comportamiento al estar rodeados de cámaras.

“Uno nunca sabe realmente las intenciones que tiene una persona. Uno nunca sabe si están jugando con uno, uno nunca sabe si lo están utilizando. Porque yo tengo buenas intenciones y no veo algo negativo en la gente. Ya aprendí, porque ya me pasó, amiga, analice mucho su comportamiento, pero fuera de acá", expresó.

¿Puede llegar Altafulla al mismo reality que Karina García?

Las palabras de Karina García tomaron por sorpresa a sus seguidores, quienes también comenzaron a especular que el artista Altafulla puede ser el próximo integrante de 'La mansión de Luinny'. Debido a que este compartió una historia en su Instagram con una maleta en el aeropuerto.

Situación que para muchos cibernautas sería una clara señal de su inminente ingreso al reality. Mientras que en redes también se comenta que la otra posible incorporación a La Mansión Luinny podría ser la influencer barranquillera Andrea Valdiri, quien podría aumentar la expectativa en el programa.

De igual forma, los seguidores de este programa se encuentran a la expectativa con el futuro de Yina Calderón, debido a que la vendedora de fajas fue expulsada del programa tras empujar a La Piry por una broma que le jugaron. Pese a eso, la decisión podría cambiar en las últimas horas.

Mira también: Karina García y por qué dicen que es la más costosa de Colombia: outfit vale más de $150 millones

