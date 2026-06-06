Falleció reconocido cantante a los 77 años; Lionel Messi le dedicó emotivas palabras

Este 5 de junio de 2026, se confirmó el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, uno de los íconos del rock argentino, a los 77 años. El histórico exlíder de los Redonditos de Ricota fue hallado sin vida en su residencia de Parque Leloir tras una prolongada lucha contra el Parkinson.

La noticia generó una conmoción inmediata y llegó hasta la concentración de la selección Argentina en Texas. Allí, su capitán, Lionel Messi, decidió usar sus redes sociales para expresar su dolor “Siempre en nuestros corazones. QEPD”, escribió la "Pulga" en una historia de Instagram, acompañada por una imagen del artista.

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Poco después de conocerse la muerte del cantante, salió a la luz un material que conmovió aún más a los fanáticos, esto debido a que apareció un audio inédito que el Indio Solari grabó para Messi hace poco más de un mes, pero que nunca llegó a enviarle por “vergüenza”. En la grabación, el músico elogiaba la carrera del argentino, llamándolo “un tesoro deportivo” y felicitándolo por su “destreza inimaginable”.



Con su característico estilo, el Indio cerró el mensaje con un pedido especial de cara a la próxima cita orbital: “Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo”. Después de su fallecimiento, el entorno del músico autorizó la difusión del archivo.

Mensaje de Messi por el Indio Solari Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Quién fue el Indio Solari?

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El Indio Solari, nació en 1949 en Paraná, Solari fundó a mediados de los 70 la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. Además sus canciones se convirtieron en himnos durante la última dictadura militar y lideraron los rankings hasta su disolución en el año 2000.

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Como solista, junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, continuó movilizando multitudes en conciertos que se transformaban en verdaderas fiestas populares a cielo abierto, como su último show físico en Olavarría en 2017 ante 300.000 personas.

La conexión del Indio Solari con el fútbol era muy grande. Además de su admiración por Messi, el cantante era un reconocido hincha de Boca Juniors. Al punto que el club de la Ribera lo despidió citando una de sus letras de sus melodías: “Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos”.

Por su parte, el técnico de la selección, Lionel Scaloni, también expresó sus condolencias durante una conferencia de prensa “Le mando las condolencias a la familia. Es una pérdida grande para la Argentina. Estamos dolidos”.