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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mujer fingió tener 12 años durante varios meses para ser adoptada; así la pillaron

Mujer fingió tener 12 años durante varios meses para ser adoptada; así la pillaron

La mujer de 37 años llegó a cambiar su voz para parecer más joven y fingía episodios de llanto con el fin de reforzar su papel.

Amanda Maria Souza fingió ser una menor de 12 años
Mujer fingió tener 12 años durante varios meses para ser adoptada; así la pillaron
Foto: pantallazos de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

En las últimas horas se conoció el caso de Amanda Maria Souza de Oliveira, una mujer de 37 años que logró convencer a una familia y a toda una comunidad en Brasil de que era una niña de apenas 12 años.Durante más de un año, la mujer vivió bajo la identidad de "Gabriele", recibiendo cuidados, protección y lujos.

Todo comenzó en una iglesia evangélica de Joinville, en el estado de Santa Catarina, cuando la mujer afirmó tener 18 años y estar buscando empleo; sin embargo, poco después modificó su relato para despertar la compasión de los feligreses. Al punto que aseguró ser una niña de 11 o 12 años oriunda del estado de Pará y escapaba de episodios de violencia.

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Conmovida por la historia de Amanda María Souza, una familia de buena posición económica decidió acogerla y tratarla como a una hija propia y durante los 14 meses, los tutores le proporcionaron una habitación decorada con motivos infantiles, juguetes y todas las comodidades imaginables.

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De igual forma, se conoció que para mantener la mentira, Souza de Oliveira implementó una serie de comportamientos extremos. Al punto que la mujer utilizaba biberones, chupetes y juguetes, además de modificar su tono de voz para sonar más joven y poder sostener su mentira.

Amanda Maria Souza de Oliveira fingió tener 12 años por más de un año
Amanda Maria Souza de Oliveira,
foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo se descubrió la mentira de Amanda María Souza?

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Cuando la impostora era cuestionada por el aspecto de su estatura, mencionaba que esto ocurría que todo era el resultado de un tratamiento hormonal forzado durante su infancia. Asimismo, fingía tener condiciones mentales como autismo o episodios de pánico para justificar cualquier conducta errática y evitar sospechas.

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Tanto es así que se conoció que el engaño llegó al punto de que la familia le organizó una fiesta para celebrar su "duodécimo" cumpleaños. Sin embargo, pese a todo se conoció que la familia nunca creyó en la historia de Amanda María Souza, en especial por algunas incongruencias que habían.

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Simultáneamente, apareció una investigación independiente sobre casos similares en otras regiones de Brasil, y un pariente de la familia alertó a las autoridades y al padre de familia. Finalmente, la mujer terminó confesando la verdad ante la policía, y se conoció que la mujer ya tenía un historial delictivo por estafas similares en diferentes estados de este país.

Finalmente, se conoció que para ella, fingir que es una menor vulnerable era un "estilo de vida". Actualmente, enfrenta cargos por fraude y robo de identidad, y podría ser condenada a varios años de prisión mientras la justicia brasileña profundiza en los detalles de este insólito caso.

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