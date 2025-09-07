En vivo
La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Influencer Duquesa Dior falleció tras ataque de su esposo en plena transmisión

Influencer Duquesa Dior falleció tras ataque de su esposo en plena transmisión

Lo que empezó como una transmisión en vivo terminó en tragedia 😱. Zaria Khadejah Carr, la influencer conocida como Duquesa Dior, perdió la vida tras una fuerte discusión con su esposo.

