Influencer Duquesa Dior falleció tras ataque de su esposo en plena transmisión

El pasado 14 de junio de 2025, un hecho estremeció a la comunidad digital y a los habitantes de Twin City, en el condado de Emanuel, Georgia (Estados Unidos). Zaria Khadejah Carr, de 27 años y reconocida en redes sociales bajo el nombre de Duquesa Dior, fue asesinada en su propia vivienda mientras realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook.

La tragedia se desencadenó en medio de una acalorada discusión con su esposo, Shamarcus Jameal Carr, quien apareció en la transmisión lanzando acusaciones de infidelidad y amenazas directas contra la joven. En uno de los momentos más tensos del video, Shamarcus pronunció la frase: “Vas a hacer que te mate”, palabras que lamentablemente se materializaron minutos después, cuando atacó fatalmente a Zaria con un cuchillo.

El ataque y sus consecuencias

De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Georgia, las autoridades fueron alertadas rápidamente y llegaron al domicilio, donde encontraron a Zaria inconsciente. Pese a los esfuerzos iniciales, la influencer fue declarada sin vida poco después.

Tras cometer la agresión, Shamarcus huyó en el vehículo de su esposa, lo que generó un operativo de búsqueda en la zona. Horas más tarde fue localizado, pero al verse acorralado por la policía decidió dispararse a sí mismo. Fue trasladado a un hospital cercano, donde finalmente falleció debido a las heridas autoinfligidas.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones se manejaron de manera separada: una relacionada con el homicidio de Zaria y otra con el caso de Shamarcus, que terminó en un suicidio tras su intento de escapar.

He murdered her, live on Facebook. Omg💔💔💔💙

The Frenchman & Dutchess Diorhttps://t.co/bhRYDeOcgl pic.twitter.com/9fozsOcKX9 — ささみさ (@misatapi) June 17, 2025

Impacto en redes y la comunidad

El caso ha causado gran conmoción no solo en Georgia, sino también en las redes sociales, donde Zaria era ampliamente conocida por su carisma y cercanía con sus seguidores. La joven había construido una comunidad fiel que la reconocía como una figura emergente dentro del mundo digital.

Durante la transmisión en la que ocurrió la tragedia, se alcanzaron a escuchar recriminaciones mutuas entre la pareja, que incluían señalamientos de infidelidad, enfermedades y episodios de violencia doméstica. El video terminó abruptamente tras el ataque, dejando en shock a quienes presenciaron los hechos en tiempo real.

La muerte de Zaria Khadejah Carr deja un profundo vacío entre sus seguidores y en la comunidad de creadores de contenido, que lamentan la pérdida de una joven con futuro prometedor. El caso se ha convertido en un ejemplo doloroso de cómo la violencia doméstica puede escalar hasta niveles trágicos y en un recordatorio del impacto que tienen las redes sociales al visibilizar estas situaciones en tiempo real.

