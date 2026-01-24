Jhonny Rivera no se queda callado y enfrenta a Sebastián Ayala por polémicas declaraciones

El cantante de música popular Jhonny Rivera reaccionó públicamente a las declaraciones de Sebastián Ayala, quien expresó su inconformidad por el porcentaje de regalías que recibe del tema 'Mi Decisión Remix', canción en la que también participa Andy Rivera y que se convirtió en uno de los mayores éxitos del género en los últimos años.

La controversia surgió luego de que Ayala afirmara en una entrevista que solo percibe el 40 % de las regalías de la canción, comentario que desató múltiples reacciones en redes sociales. Ante esto, Jhonny Rivera decidió dar su versión de los hechos y no ocultó su molestia por lo dicho por el joven artista.

Jhonny Rivera habla sobre las regalías de Sebastián Ayala

“Me dolió, porque yo no esperé que él fuera a decir esto, porque cuando él llegó a mi casa no ganaba dinero en ningún lado”, expresó Rivera, dejando claro que no esperaba ese tipo de declaraciones de alguien a quien, según él, apoyó desde el inicio de su carrera.



El cantante explicó que cuando Sebastián Ayala grabó la canción no contaba con reconocimiento en la industria ni con ingresos estables, por lo que el acuerdo se hizo bajo condiciones claras y aceptadas por ambas partes.



Rivera fue claro en señalar que el éxito del remix no fue casual y que requirió una inversión significativa de su parte. “Yo invertí alrededor de 300 millones de pesos para que esa canción fuera lo que es hoy”, afirmó, refiriéndose a gastos de producción, promoción y posicionamiento del tema en plataformas digitales.

Además del respaldo musical, el intérprete de 'El Intenso' reveló que también brindó apoyo económico personal a Ayala. Según contó, “le presté 30 millones de pesos para que pudiera comprar una van”, con el objetivo de facilitarle el cumplimiento de sus compromisos artísticos y presentaciones.

Para Rivera, este gesto demuestra que siempre actuó con buena intención y pensando en el crecimiento del otro artista.

Sobre el porcentaje de regalías, el cantante defendió que el 40 % es una cifra considerable dentro de la industria, especialmente para un artista emergente. En ese sentido, aclaró que Ayala no solo recibe ese porcentaje, sino que también obtuvo beneficios adicionales.

“Él recibió un anticipo por esas regalías”, puntualizó, recalcando que no se trató de un acuerdo desfavorable ni impuesto.

Jhonny Rivera dejó claro que no desea prolongar la polémica ni convertirla en una confrontación pública. En su mensaje final, optó por un tono más conciliador y aseguró: “Mejor me quedo callado, que Dios lo bendiga”, dando por cerrado el asunto desde su perspectiva.

