Karol G revela secreto de su pasado y le cambió la infancia a miles de seguidores

Karol G volvió a dar de qué hablar, por una revelación sobre sus inicios profesionales que pocos conocían. La artista colombiana compartió una etapa de su vida previa a la fama internacional, sorprendiendo a quienes siguen de cerca su trayectoria.

En su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantante colombiana , compartió recuerdos de su camino antes de convertirse en una de las grandes estrellas del pop latino y el reguetón.

La conversación con el presentador Jimmy Fallon abordó distintos momentos de su vida, incluyendo anécdotas de su infancia y adolescencia.



A medida que avanzaba la charla, Fallon mostró al público una imagen de Karol G en su fiesta de quince años, lo que despertó en ella sonrisas y comentarios sobre sus sueños de aquel entonces, cuando todavía no podía imaginar el alcance de su carrera actual.

“Realmente tenía el sueño en ese momento, pero no sabía que todo lo que me ha pasado iba a pasar. No lo sabía, pero trabajé duro para conseguirlo”. Afirmó la cantante antioqueña.

Karol G dio voz a comerciales de juguetes Hasbro

Fue en ese contexto nostálgico que Karol G relató un episodio sorprendente de su vida: trabajó como voz de anuncios publicitarios en español para la marcas de juguetes. La cantante explicó que, en esa etapa, grabó audios que se utilizaron en varios comerciales de productos dirigidos al público infantil y familiar.

Según reveló, entre esos trabajos estaba la locución de anuncios para juguetes de la marca Hasbro, incluyendo líneas populares como Play-Doh y las muñecas Bratz. En uno de los clips de la entrevista, Karol G incluso volvió a pronunciar algunas frases tal como sonaban en esos anuncios, rememorando su voz de ese momento temprano en su vida profesional.

Adicional a esto, la artista contó que en esos comerciales tuvo que interpretar diferentes papeles, incluyendo voces de personajes y del locutor del anuncio.

“Hacía comerciales, la traducción para comerciales de Hasbro, como Play-Doh, como Bratz, y todo en español”, explicó durante su participación en el programa, dejando ver un lado de su trayectoria que muchos de sus seguidores desconocían.

