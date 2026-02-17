Usuarios reportan caída de YouTube en todo el mundo: app no carga videos

YouTube volvió a ser tendencia mundial este martes 17 de febrero de 2026 luego de que miles de usuarios empezaran a reportar problemas para usar la plataforma. Desde diferentes países, personas aseguraron que los videos no cargaban, la aplicación se quedaba en blanco o aparecían errores al intentar ingresar a sus cuentas.

La situación comenzó a intensificarse entre las 6:45 p.m. y las 7:30 p.m., hora de Colombia y México, justo en uno de los horarios de mayor tráfico. En redes sociales, el tema se volvió viral en cuestión de minutos, con usuarios preguntando si el problema era de su conexión o si la plataforma estaba fuera de servicio.

De acuerdo con el portal Downdetector, especializado en monitorear fallas digitales, se registró un pico superior a los 300.000 reportes simultáneos. Esta cifra dejó claro que no se trataba de un problema aislado, sino de una interrupción a gran escala que afectó a millones de personas al mismo tiempo.

Qué fallas se presentaron en YouTube

Los reportes coincidieron en varios puntos. El problema más común fue que los videos no se reproducían o quedaban cargando indefinidamente. En otros casos, la pantalla se quedaba completamente en blanco sin mostrar contenido.

En la aplicación móvil, el 43 % de los usuarios indicó errores de conexión. Algunos no podían abrir la app, mientras que otros lograban entrar pero no podían ver ningún video. También se presentaron dificultades para iniciar sesión y para acceder a los canales, lo que generó frustración entre creadores de contenido y espectadores.

Además de la plataforma principal, se reportaron intermitencias en otros servicios relacionados. YouTube Music presentó problemas para reproducir canciones, y YouTube TV tuvo fallos en la carga de transmisiones.

Reacción en redes sociales

Como ocurre cada vez que una red social o plataforma se cae, X (antes Twitter), Instagram y Facebook se llenaron de mensajes. Memes, quejas y capturas de pantalla circularon rápidamente. Frases como “¿se cayó YouTube?” y “YouTube no funciona” se convirtieron en tendencia en varios países.

Muchos usuarios afirmaron que pensaban que su internet estaba fallando, hasta que vieron que el problema se repetía en distintos dispositivos y conexiones. Otros señalaron que justo estaban viendo transmisiones en vivo o subiendo videos cuando todo se detuvo.

Qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento, no se ha informado una causa oficial sobre el origen de la falla. Sin embargo, el comportamiento del sistema indica una interrupción técnica en los servidores que impidió la correcta carga de los contenidos.

Este tipo de eventos no son frecuentes, pero cuando ocurren dejan en evidencia la dependencia global que existe de una sola plataforma para entretenimiento, información y trabajo.

Mientras el servicio se restablece por completo, los usuarios continúan atentos a nuevas actualizaciones. Por ahora, la caída de YouTube este 17 de febrero queda registrada como una de las interrupciones más comentadas del año, justo en horario pico y con impacto en varios servicios asociados.

