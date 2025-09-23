Muere reconocida presentadora de televisión tras estrellarse la avioneta en la que viajaba

La tragedia enlutó a la televisión mexicana el sábado 20 de septiembre, cuando la reconocida presentadora Débora Estrella, conductora de noticias en Monterrey, perdió la vida tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

El accidente ocurrió en el Parque Industrial Ciudad Mitras, específicamente en el cruce de las calles Laderas y Riveras. Hasta allí llegaron de inmediato unidades de Protección Civil del Estado y el cuerpo de bomberos, quienes confirmaron la muerte de dos ocupantes de la aeronave.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, también se hizo presente en la zona y emitió un reporte preliminar. “Lamento informarles que me encuentro en el lugar, está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con dos personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras”, indicó.

Las autoridades señalaron que en el sitio se realizaron labores técnicas para la extracción de los cuerpos, mientras los peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones adelantaban la recopilación de información y el levantamiento de evidencias.

VIDEO CAPTA EL MOMENTO EXACTO EN EL QUE LA AVIONETA SE DESPLOMA

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en el que la avioneta pierde estabilidad y se precipita contra el suelo. En las imágenes, grabadas por transeúntes, se ve cómo la aeronave cae a toda velocidad en medio de la mirada atónita de varias personas.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando impacto y conmoción entre los usuarios que identificaron a la mujer como la reconocida periodista. Horas después del accidente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que las dos personas fallecidas eran Bryan Ballesteros y la conductora Débora Estrella.

El anuncio cerró con las dudas sobre la identidad de la mujer que viajaba en la aeronave, ya que inicialmente se había manejado de manera preliminar que era una dama, pero sin confirmar de quién se trataba. El hecho generó gran tristeza en el medio periodístico de Monterrey, pues Débora era una cara muy conocida en noticieros locales y había logrado un lugar de reconocimiento entre la audiencia por su profesionalismo frente a las cámaras.

