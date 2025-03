Sebastián Martínez rompe el silencio sobre su acento en la serie de Netfilx ‘Medusa’

El actor colombiano Sebastián Martínez se pronunció por primera vez sobre la controversia generada en redes sociales por el uso incorrecto de la palabra "mondá" en la serie 'Medusa' de Netflix.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor aceptó el error y se disculpó con la audiencia, especialmente con el público costeño que criticó la forma en que los actores representaron el acento de la región Caribe.

"Yo sé, yo sé... Metí la pata. Se dice 'que vaya y coma mondá', no 'que se coma una mondá'. Lo siento, mis amigos costeños. No quería mancillar esta hermosa expresión de nuestra cultura" , declaró Martínez en el video con tono irónico, acompañando sus palabras con un gesto de resignación.

Las críticas surgieron tras el estreno de ' Medusa' , en la que Sebastián Martínez interpreta a uno de los personajes principales. Usuarios en redes sociales, especialmente en X no tardaron en señalar que el acento costeño de varios actores no era natural y que la expresión usada por Sebastián Martínez era un error común entre quienes no son nativos de la región.

Publicidad

"La forma en la que pronunció 'mondá ' es un sacrilegio para la Costa Caribe" , comentó un usuario en redes.

Otros se sumaron a las críticas, asegurando que el problema radica en la falta de asesores lingüísticos en la producción. Incluso, algunos recordaron casos similares en otras series colombianas donde los acentos regionales son mal representados , lo que genera debate sobre la autenticidad de las interpretaciones en el cine y la televisión.

Publicidad

Pese a la polémica, el actor tomó el tema con humor y prometió mejorar. "Voy a hacer un curso intensivo de costeñológico. No volverá a pasar. Gracias por su paciencia", agregó entre risas, lo que generó reacciones mixtas en redes.

A pesar de las críticas, 'Medusa' logró destacarse en la plataforma y actualmente ocupa el primer lugar en el top de series de habla no inglesa en Netflix. La serie, protagonizada por Manolo Cardona y Juana Acosta, sigue la historia de la familia Hidalgo en medio de intrigas y secretos.

Sin embargo, la discusión sobre la autenticidad de los acentos sigue abierta y plantea un debate más amplio sobre la importancia de la representación cultural en la ficción.

Este episodio reaviva la conversación sobre la preparación de los actores para interpretar personajes con acentos regionales y la necesidad de contar con asesores especializados para evitar errores que puedan resultar ofensivos para ciertas comunidades.

Publicidad

Puedes seguir viendo: Loly Fuentes: Los errores de los actores de la serie ‘Medusa’ y clases rápidas de costeñol