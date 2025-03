Fuerte crítica de Loly Fuentes sobre acento costeño en 'Medusa', la nueva serie de Netflix

El estreno de la serie Medusa en Netflix ha generado un torbellino de comentarios, no solo por su trama de poder, traición y venganza, sino también por la representación del acento costeño colombiano.

En una reciente entrevista en El Klub de la Kalle, la creadora de contenido colombiana Loly Fuentes compartió su opinión sobre la manera en que los actores abordaron este desafío lingüístico.

"Yo siento que hay actores que sí lo hacen bien. Rescato a Carlos Torres, ese man es barranquillero , es natural. Pero en las redes lo critican porque es un man que toda la vida ha estado intentando neutralizar su acento para poder ser protagonista de otras cosas, entonces el man ya no es barranquillero, pero lo logra", expresó Fuentes en la entrevista.

La influencer también se pronunció sobre las críticas al acento general en la serie, asegurando que el problema no está solo en la entonación, sino en la interpretación emocional del acento.

"No hablemos del acento de los actores, la gente no entiende que el costeño es un acento visceral. Tú no tiras algo ligado a la emoción sin sentido. Hay un exceso de vulgaridad que no está justificado", puntualizó.

Desde su lanzamiento, Medusa ha sido tema de debate en redes sociales, donde los espectadores han cuestionado la autenticidad del acento costeño de los protagonistas.

Los actores que destacaron según Loly Fuentes

Pese a las críticas, Fuentes también destacó el desempeño de algunos actores en Medusa , asegurando que algunos lograron una mejor adaptación al acento.

"Para mí, los protagonistas no son tan costeños , se me van a lo cubano, pero tengo que resaltar a Mabel Moreno y a Sebastián Martínez. El man se mimetiza bien", comentó.

La serie, protagonizada por Juana Acosta, Manolo Cardona y Sebastián Martínez, sigue la historia de Bárbara Hidalgo, una poderosa empresaria que, tras un intento de asesinato, despierta sin memoria y se enfrenta a una red de secretos y traiciones en el mundo empresarial de la costa atlántica colombiana.

Netflix ha insistido en que la historia es completamente ficticia, a pesar d e las especulaciones sobre su inspiración en una familia real.

El debate sobre el acento costeño en Medusa pone en evidencia un problema recurrente en la representación de las regiones en el cine y la televisión colombiana.

Mientras algunos defienden el esfuerzo de los actores, otros consideran que la producción pudo haber incorporado más talento local para garantizar una mayor autenticidad.

En cualquier caso, la discusión refleja la importancia del acento como parte de la identidad cultural y cómo su correcta representación puede marcar la diferencia en la percepción del público. Medusa ya es un éxito en Netflix, pero su interpretación del Caribe colombiano seguirá dando de qué hablar.