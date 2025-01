Sebastián Martínez, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, celebró este 7 de enero su cumpleaños número 42.

Rodeado de sus seres queridos y lleno de mensajes cargados de cariño, el intérprete aprovechó la ocasión para compartir algunos momentos especiales con sus seguidores en Instagram, demostrando una vez más su conexión con el público que lo admira.

A través de sus historias en la red social, Sebastián dejó ver el lado más emotivo de su aniversario . Entre los mensajes destacados, compartió uno que refleja su característico humor: "Por fa no me feliciten mucho que me pongo contento y qué hace uno con tanta felicidad. Atentamente, Gerencia".

Así celebró Sebastián Martínez su cumpleaños, ¿cuántos cumplió? Foto: Instagram @sebastianmartinezn

Así celebró Sebastián Martínez su cumpleaños, ¿cuántos cumplió? Foto: Instagram @sebastianmartinezn

Estas palabras, cargadas de sencillez y alegría, resonaron entre sus fans, quienes no dudaron en felicitarlo y enviarle los mejores deseos en esta nueva vuelta al sol.

¿Quién es Sebastián Martínez?

Sebastián Martínez no solo es conocido por su carisma y atractivo, sino también por su destacada trayectoria en la pantalla chica . Ha brillado en producciones como Rosario Tijeras (2010), Pa’ quererte (2020) y Hasta que la plata nos separe (2022).

Gracias a estas y otras interpretaciones , ha obtenido importantes reconocimientos, incluidos premios TvyNovelas , consolidándolo como uno de los grandes referentes de la actuación en Colombia.

Nacido en Bogotá, Sebastián inició su carrera a los nueve años con un papel protagónico en l a novela Padres e Hijos (2005 ). Su formación actoral en la Academia Charlot lo llevó a destacarse en producciones como Ángel de la guarda, mi dulce compañía (2003), y más tarde, en Juegos prohibidos (2006), proyecto que marcó el comienzo de su ascenso meteórico.

En 2016, alcanzó la cúspide de su carrera con su papel en La ley del corazón, un éxito rotundo que le valió premios y consolidó su prestigio en el medio artístico.

En el ámbito personal, Sebastián Martínez está casado desde 2008 con la exreina y actriz Kathy Sáenz. La pareja, que lleva más de 15 años juntos, ha construido una sólida relación y comparte la crianza de su hijo, Amador, quien a sus 14 años ya destaca en el mundo del kartismo como piloto en ascenso.

