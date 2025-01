Reconocida presentadora de Noticias Caracol se arrepiente de hacerse tratamiento estético

En Noticias Caracol hay un equipo de profesionales que se destacan por informar sobre los hechos más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Entre ellas una las personalidades más destacadas se encuentra la periodista María Lucía Fernández , conocida como 'Malú'.

Su carisma, personalidad única y su forma inigualable de transmitir las noticias la hicieron de un lugar no solo en el canal, sino en el corazón de los millones de televidentes.

Sin embargo, más allá de su impecable trayectoria profesional, aspectos de su vida personal también han despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes frecuentemente le preguntan sobre detalles de su vida amorosa y experiencias personales.

¿La periodista Malú tiene alguna cirugía estética?

En una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento La Red, María Lucía Fernández compartió reflexiones sobre su juventud, su carrera como modelo y su experiencia con las cirugías estéticas, destacando una intervención de la que se arrepiente.

Publicidad

“Después de tener a mis dos niños, me hice una cirugía: unas prótesis. Eran muy pequeñas, y pertenezco a la generación que hace un tiempo decidió quitárselas ”, reveló la presentadora.

Durante la entrevista, Malú recomendó a las mujeres reflexionar cuidadosamente antes de someterse a una intervención quirúrgica estética, pues según ella, no siempre es la mejor opción. Aunque i nicialmente cumplió su objetivo de modificar su apariencia , con el tiempo comenzó a sentirse incómoda.

Publicidad

“Fue como la única equivocación que cometí, porque nunca me sentí a gusto. Me sentía como falsa, como muy bastantona, a pesar de que eran muy discretas ”, confesó la presentadora.

María Lucia Fernández admitió que la decisión de someterse a esta cirugía fue más un capricho que una necesidad . En ese momento, no evaluó los riesgos involucrados, aunque reconoció que tuvo suerte de no enfrentar complicaciones graves.

“Fue un capricho, un mal capricho. Si me están escuchando, no se hagan prótesis, no se hagan cirugías, no se hagan absolutamente nada , porque eso todavía no lo han perfeccionado. Las cirugías en la cara no se las han inventado, las prótesis son una equivocación. Me di el gusto, pero me las quité”, aseguró.

Presentadora de Noticias Caracol se arrepintió hacerse un procedimiento estético Foto: cuenta Instagram: @malufernandez66

Publicidad

Con estas fuertes declaraciones, María Lucía Fernández habla sobre la importancia de aceptarse tal cual como se es, por otra parte, dejó abierto un debate sobre los estándares de belleza y los riesgos asociados a las cirugías estéticas.

Su sinceridad y consejo invitan a considerar cuidadosamente este tipo de decisiones y a priorizar el bienestar personal sobre los caprichos momentáneos.

Publicidad

Este video te puede interesar: Las confesiones de Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía