La Kalle Kathy Sáenz
Kathy Sáenz
-
Kathy Saénz hace dolorosa revelación sobre su salud: "Se volvió muy agobiante"
La actriz colombiana actriz Kathy Sáenz abandona la televisión por completo, revelando en Día a Día el problema de salud que la obligó a dar un alto.
-
Víctor Mallarino se pronuncia sobre su separación con Kathy Sáenz, ¿la encontró con otra?
Con ironía y sin evasivas, el actor abordó el polémico rumor sobre su corta unión con la exreina de belleza.
-
Kathy Sáenz celebra la llegada de un nuevo miembro a su familia: "Soy abuela"
Kathy Sáenz conmueve en redes al anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia, ¿de quién se trata?
-
Kathy Sáenz cuenta la verdad de la enfermedad que la obligó a dejar de actuar
La actriz colombiana confiesa los motivos que la llevaron a abandonar la actuación y cómo su salud se vio afectada por su carrera en la televisión.
-
Kathy Sáenz y la dura confesión sobre su relación con Sebastián Martínez: "Pasé por mucho dolor"
La actriz, en su duro relato, reveló que en algún momento se sintió "la peor mujer del mundo"
-
Kathy Sáenz revela los motivos de salud que la llevaron a dejar la actuación
La pareja de la actriz ya había revelado algunos detalles de su retiro, sin embargo nunca especificó que la salud de la actriz estaba comprometida
-
“¿No tienen más inspiración?”: Sebastián Martínez se despachó contra el reguetón
El artista cuestionó las composiciones del género.
-
Kathy Sáenz llegó a sus 50 primaveras con tierna sorpresa de Sebastián Martínez
Sebastián Martínez, con quien lleva más de 15 años de relación se lució con la celebración.
-
Video: La hermosa cabaña a la que Kathy Sáenz se fue a descansar
La actriz quiso darle un giro a su vida y se recluyó en este maravilloso lugar.
-
Kathy Sáenz les ‘ECHÓ tierra’ a las de 20 con ardiente foto en vestido de baño
La actriz dejó con los ‘ojos saltarines’ a sus fans con su cuerpazo.