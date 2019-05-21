En vivo
La Kalle  / Kathy Sáenz

Kathy Sáenz

  • Kathy Saénz, actriz colombiana
    Kathy Saénz hace dolorosa revelación sobre su salud
    Foto: Instagram de Kathy Saénz
    Farándula

    Kathy Saénz hace dolorosa revelación sobre su salud: "Se volvió muy agobiante"

    La actriz colombiana actriz Kathy Sáenz abandona la televisión por completo, revelando en Día a Día el problema de salud que la obligó a dar un alto.

  • Víctor Mallarino destapa si encontró a su exesposa, Kathy Sáenz, en la cama con otra mujer
    Víctor Mallarino destapa si encontró a su exesposa, Kathy Sáenz, en la cama con otra mujer
    Foto: Instagram @kathysaenzh
    Farándula

    Víctor Mallarino se pronuncia sobre su separación con Kathy Sáenz, ¿la encontró con otra?

    Con ironía y sin evasivas, el actor abordó el polémico rumor sobre su corta unión con la exreina de belleza.

  • Kathy Sáenz mostró nuevo integrante de su familia "Soy abuela"
    Kathy Sáenz mostró nuevo integrante de su familia
    Foto: Instagram @kathysaenzh
    Farándula

    Kathy Sáenz celebra la llegada de un nuevo miembro a su familia: "Soy abuela"

    Kathy Sáenz conmueve en redes al anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia, ¿de quién se trata?

  • Kathy Sáenz rompió silencio y contó la verdad de por qué dejó de actuar
    Kathy Sáenz rompió silencio y contó la verdad de por qué dejó de actuar
    Foto: Instagram @kathysaenzh
    Farándula

    Kathy Sáenz cuenta la verdad de la enfermedad que la obligó a dejar de actuar

    La actriz colombiana confiesa los motivos que la llevaron a abandonar la actuación y cómo su salud se vio afectada por su carrera en la televisión.

  • Sebastián Martínez y Khaty Sáenz
    Sebastián Martínez y Khaty Sáenz
    /Foto: Instagram @kathysaenzh
    Farándula

    Kathy Sáenz y la dura confesión sobre su relación con Sebastián Martínez: "Pasé por mucho dolor"

    La actriz, en su duro relato, reveló que en algún momento se sintió "la peor mujer del mundo"

  • 15101_La Kalle. Kathy Sáenz en topless / Foto: Instagram
    La Kalle. Kathy Sáenz en topless / Foto: Instagram
    Farándula

    Kathy Sáenz revela los motivos de salud que la llevaron a dejar la actuación

    La pareja de la actriz ya había revelado algunos detalles de su retiro, sin embargo nunca especificó que la salud de la actriz estaba comprometida

  • 9963_La Kalle. Sebastián Martínez publica video desnudo por error / Foto: Instagram
    La Kalle. Sebastián Martínez publica video desnudo por error / Foto: Instagram
    La Kalle. Sebastián Martínez publica video desnudo por error / Foto: Instagram
    Farándula

    “¿No tienen más inspiración?”: Sebastián Martínez se despachó contra el reguetón

    El artista cuestionó las composiciones del género.

  • Sebastián Martínez celebra los 50 años de Kathy Saenz
    Sebastián Martínez celebra los 50 años de Kathy Saenz
    /Foto: Instagram @sebastianmartinezn
    Farándula

    Kathy Sáenz llegó a sus 50 primaveras con tierna sorpresa de Sebastián Martínez

    Sebastián Martínez, con quien lleva más de 15 años de relación se lució con la celebración.

  • Kathy Saenz instagram.jpg
    Kathy Sáenz
    / FOTO: Instagram
    Farándula

    Video: La hermosa cabaña a la que Kathy Sáenz se fue a descansar

    La actriz quiso darle un giro a su vida y se recluyó en este maravilloso lugar.

  • 16479_La Kalle. Kathy Sáenz en traje de baño / Foto: Instagram
    La Kalle. Kathy Sáenz en traje de baño / Foto: Instagram
    Farándula

    Kathy Sáenz les ‘ECHÓ tierra’ a las de 20 con ardiente foto en vestido de baño

    La actriz dejó con los ‘ojos saltarines’ a sus fans con su cuerpazo.

