Kathy Sáenz y la dura confesión sobre su relación con Sebastián Martínez: "Pasé por mucho dolor"

Kathy Sáenz sorprendió a sus seguidores al confesar lo difícil que ha sido su relación con el también actor Sebastián Martínez. Aunque ha sido una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, al parecer, no todo ha sido 'color rosa'.

Según la actriz, al enamorar de Sebastián y formalizar la relación, se vio enfrentada a fuertes críticas y momentos tormentosos debido a su diferencia de edad, pues Sáenz le lleva 11 años al actor. Él tenía 23 y ella 34.

Aparentemente, la pareja gozaba de una relación llena de momentos especiales; sin embargo, hubo varios obstáculos, que, incluso, la hicieron dudar sobre su propio actuar y creer ser "la peor mujer del mundo".

Por fortuna, también encontró el apoyo de otras mujeres e historias de amor similares a la suya que la hicieron sentir fuerte, además del constante acompañamiento de Sebastián Martínez.

"Las encontraba en la calle y me decían: 'Yo tengo una pareja más joven y nunca me atrevía a decirlo' (...)Uno se enamora del alma, no de la edad", contó Kathy en entrevista a la Revista Vea.

Kathy y Sebastián actualmente llevan 15 años de relación y producto de ella, un niño de 14 años a quien llamaron Amador. Aún continúan siendo una de las parejas más estables del mundo de la farándula a pesar de los rumores de supuesta ruptura que ha rondado en los últimos meses.

Vale la pena mencionar que antes de enamorarse del actor, Kathy tuvo dos hijos con Sammy Bessudo, un reconocido empresario. De su unión nacieron Shenoa y Alana Bessudo Sáenz, quienes guardan buena relación con Martínez.

