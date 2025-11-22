Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
GIOVANNY AYALA PIDE AYUDA A PETRO
HIJA PIDE PENA MÁXIMA A SU MADRE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Vidente hace advertencia en medio del secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Vidente hace advertencia en medio del secuestro del hijo de Giovanny Ayala

La advertencia de una vidente aparece mientras Giovanny Ayala atraviesa momentos de incertidumbre por la retención de su hijo, un caso que continúa bajo verificación de las autoridades.

Miguel Ayala hijo de Giovanny Ayala
Advertencia de vidente en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala
Foto: Instagram de Miguel Ayala e imagen generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

La situación del hijo del cantante Giovanny Ayala genera una fuerte preocupación nacional luego de que se confirmara que fue secuestrado por un grupo armado en una zona rural del departamento del Cauca.

El caso, que sigue en investigación, tomó un giro adicional cuando la vidente Sofía del Guercio, conocida como “la bruja más poderosa de Colombia”, lanzó una advertencia pública basada en una lectura de tarot que realizó en televisión.

Puedes leer: Al borde del llanto, Giovanny Ayala le pide a Petro ayuda urgente para su hijo

Según los reportes iniciales, el joven viajaba por la vía Panamericana junto con su mánager cuando, a la altura del sector conocido como “El Túnel”, en el municipio de Cajibío, hombres armados interceptaron el vehículo.

Te puede interesar

  1. último video del hijo de Giovanny Ayala
    Aparece video del hijo de Giovanny Ayala justo antes de ser secuestrado, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @miguelayala_oficial
    Nación

    Aparece video del hijo de Giovanny Ayala justo antes de ser secuestrado

  2. Conmovedora súplica de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo
    Conmovedora súplica de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo
    Foto: Redes sociales de Giovanny Ayala
    Farándula

    Conmovedora súplica de Giovanny Ayala tras secuestro de su hijo

La advertencia de la vidente sobre la situación del hijo de Giovanny Ayala

En medio de la tensión, Sofía del Guercio analizó una serie de cartas vinculadas al caso. Aseguró que en su lectura aparecieron símbolos como la serpiente, el colgado y la torre, los cuales, según su interpretación, representan momentos de peligro y desequilibrio.“Está en las peores cartas, el muchacho está en verdadero riesgo”.

La mujer comentó que hay una fuerza oscura y energía negativa que rodea a Miguel es algo adicional al suceso de su secuestro.

También mencionó la aparición de la carta conocida como “Padre Eterno”, que en su lectura simboliza un posible apoyo o protección en medio de la crisis.

Publicidad

Aunque la vidente no ofreció detalles concretos sobre lo que podría ocurrir, insistió en que el panorama todavía se encuentra en movimiento y que lo más importante es mantener la calma hasta que las autoridades entreguen información verificada.

Te puede interesar

  1. Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala
    Miguel Ayala se encontraba en zona de riesgo antes de su secuestro
    Foto: Instagram de Miguel Ayala
    Nación

    Revelan qué estaba haciendo Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala al ser secuestrado

  2. Él es Miguel Ayala evento de Giovanny Ayala
    Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala secuestrado en la vía Panamericana, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @miguelayala_oficial
    Nación

    Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala secuestrado en la vía Panamericana

Por su parte, Giovanny Ayala expresó públicamente su preocupación y pidió a sus seguidores no difundir información sin confirmar. El artista también agradeció los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas y aseguró que confía en las labores de las autoridades.La familia pidió respeto por el proceso y discreción frente a los rumores que han surgido en redes sociales.

Publicidad

Puedes leer: Aparece foto de joven secuestrado junto a Miguel Ayala y disidencias publican video

La Policía Nacional, junto con el GAULA, activó un dispositivo especial para dar con el paradero del joven. Los equipos coordinan acciones con unidades en tierra y realizan un seguimiento detallado de la zona donde se produjo la retención, un corredor vial que históricamente es utilizado por grupos armados ilegales.

Mira también: Secuestran al hijo dé Giovanny Ayala y su manager en el Cauca

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Giovanny Ayala

Secuestro

Predicciones

Vidente

Chismes de famosos